《少年三国志2》动画：正当少年时，不负三国梦

由游族网络自主研发并发行的高福利卡牌王者续作《少年三国志2》12月11日全平台上线，官方完整版CG今日重磅首发！游戏首席福利官陈赫将携千万现金红包雨强势回归。同时，神秘女福利官也将惊喜现身，敬请各位玩家拭目以待。

腾讯视频官方完整版CG

《少年三国志2》手游全平台上线完整版CG现已重磅首发，为你揭开首发资料片“少年远征”故事的重重谜题：故事始于东汉末年，一名来自时空局的少年冲入洛阳城的火海之中，单枪匹马取回了蕴含时空之力的“三国志残卷”。面对十八路诸侯的围剿，这名少年又将何去何从……

首席福利官陈赫狂撒红包！神秘女福利官即将亮相。

年重磅回归的超人气巨星陈赫，如今将以“首席福利官”的身份加入《少年三国志2》，誓要为广大玩家带来最丰厚的红包福利。明日起每日12点与18点，陈赫将化身三国少年，与Q版小乔一起狂撒红包——每次红包雨时间将持续2小时，每一个里面都可能藏着198元的充值额度礼包，玩家可以任选一场参与，轻松赚得盆满钵满。

此外，备受期待的神秘女福利官也将于近期惊喜亮相，相信她也将带来让玩家惊喜的重磅福利。

不花钱也能玩的爽！手游福利2.0时代来临——

作为高福利卡牌王者续作，《少年三国志2》手游全平台上线将为广大玩家带来重磅福利：狂送招募令和元宝，每日十连抽！与此同时，游戏还贴心为免费用户和老用户推出两套福利套餐方案，包括“不花钱也能玩得爽套餐”和“老友特权福利套餐”，全面开启手游福利2.0时代。

不仅如此，“老友特权福利套餐”将让老玩家们获得额外的特权福利！即刻登录官网参与老友回归活动，验证老友身份之后就能在游戏中领取专属的“荣耀少年”称号，更能领取双倍的全服预约奖励。同时，老玩家还能获得“首充特权”，只需1元，老友玩家就能从四大阵营中任选一名红将加入你的阵容之中！红将任选包里的武将，将伴你一往无前、大杀四方。

《少年三国志2》全平台上线明日正式开启，更多精彩内容，还请各位少年还请前往各大应用商店下载！