那些在支付公司的90后每天都在忙什么？

21世纪10年代的最后几天，意味着这批90后即将走上奔四的旅途。从被质疑是“垮掉的一代”到成为社会“中流砥柱”，这一批年轻人逐渐长成了大人模样……

连连跨境支付近日推出的一组“员工海报”，模拟了三位90后员工的日常工作场景，结合了最新的品牌理念阐释，也是希望能够让大家更加了解这些在支付公司挥洒青春，努力向上的 “90后”他们平时都在做什么。





安心使用——连连跨境支付将用户的账户安全放在首位，我的付出换来您的安心

在“安心使用”这一品牌关键词海报的表达中，连连跨境支付选择了与关键词高度相关的“业务合规经理“作为主要人物。

与金融相关的公司中，合规人员往往是公司业务发展的“守门员”，为公司业务明确边界，避免公司逾越法律或监管机构的红线。工作日，在连连的办公区，你总能看到合规同学忙着穿行于各个业务团队，与不同的业务同事开会讨论，对焦业务需求。海报里的小辉辉就是一个典型的理性又沉着的合规小二，93年的他却有着超乎年龄的成熟与稳重。他的工作态度则是“以理服人”，这也难怪海报中的小辉辉会手持“有态度”标语，工作如其人：踏实又可靠。





合规小二有态度，连连跨境支付更是累计拿下47张支付牌照，坚决防范用户资金损失，用心守护用户的账户安全。





放心收款——连连跨境支付创新产品体验，我的用心让您收款更放心

产品作为一家互联网公司核心竞争力的体现，其背后的“生产者”产品经理自然付出多多。在这期的员工海报中，连连跨境支付的美少女产品经理“靓婉婉”应邀出镜。

95后的靓婉婉虽然看起来瘦瘦小小，但在产品的专业度上却不输80后师兄。发挥自己身为女生“细心+细致”的优势，用心思考产品的每个细节，只为给用户最好的体验。

贴心服务——连连跨境支付从心出发服务客户，让您的每一步都有我贴心相伴

最后一张员工海报人物是与用户接触最多的客户经理：阿涛涛，他头戴生意兴隆头带、手持跨境电商“十全大补书”，脸上的憨憨笑容都快要溢出屏幕了。

在连连跨境支付有上百位像“阿涛涛”一样每天坚持自学不停歇的客户经理。其实他们更像是行走的“跨境百科全书”，不管是“亚马逊小白到大卖的进阶之路该怎么走”还是“如何用30天搞定Shopee店铺运营”等等，只要是用户感兴趣的话题他们都能输出大段干货。

怎么入驻新平台？找连连客户经理！跨境货代哪家强？问连连客户经理！

在连连，像“阿涛涛”这样的90后客户经理还有很多，他们热情并充满了活力，自驱的吸收着各种关于跨境和跨境电商的知识，以求在面对用户时能做到有问必答，让大家都满意。“有事您说话”不仅是一句口头的承诺，背后凝聚的是全体连连跨境支付小二的努力和用心。

风里雨里连连小二在等你！

起步于2004年的连连，2013年正式进入跨境电商领域，致力于“让跨境支付更简单“。凭借强大的合规安全实力，与高效、灵活的全球支付网络，连连跨境支付极大地提升了中国出口电商企业地资金结算效率，目前已累计服务50万+的中国跨境卖家。

作为出海企业成长陪伴者，今年九月，连连跨境支付公布了新的品牌理念，即“安心使用、放心收款、贴心服务“。连连始终关注于中国卖家出海路上地每一件小事，以专业、贴心的服务让用户安心、放心的开展跨境业务，帮助更多卖家将优秀的产品和服务，以更高效的方式带到全球市场。

麻烦交给我，安心留给你。我们是有态度、很细心、超努力的连连小二！风里雨里，连连小二永远在身后支持你！