天猫「微醺正当红」，打造“轻时尚”饮酒文化

花看半开，酒饮微醺 ，是一种美好的状态。将醉未醉之际，好比灯前看花，舟中看霞，月下看美人。朦胧得刚刚好。

最近“微醺”一词很火，随着当下年轻人生活节奏的加快，越来越多人想放下脚步享受微醺的感觉。

微醺的感觉就像初恋，它是慵懒、悸动和飘飘然，是爱情最开始、最美好的阶段：一切朦朦胧胧，稍有风吹草动就足以让人心潮涌动。

最近，天猫旗下IP「天猫正当红」洞察到微醺现象。联合轩尼诗、马天尼、随我、马爹利、奔富等多个酒类品牌，开启了“微醺正当红”营销活动。

借助KOL种草、制造热点话题等营销方式，挖掘全新的饮酒场景，激发年轻人的小酌热情，引爆酒类消费，提振夜间经济。

一、创意海报描述微醺感觉，热点情绪话题撩拨大众心灵

前段时间，#爱豆微醺照大赛#热门话题登上热搜，饭圈女孩纷纷分享爱豆微醺照进行安利。

天猫捕捉该热点，推出一组微醺漫画，联合“德卡先生的信箱”等微博KOL进行发布，描述微醺的状态，引出“微醺正当红”专场。

微醺的感觉，是花季少女的悸动，是酒醉后的飘飘然，也是闲适时光慵懒和暖洋洋……

借助KOL的推广和种草，引发粉丝的自来水式传播。

除漫画海报外，天猫正当红还推出一组场景海报。

“眼神终于对上了，心跳却怎么也对对对不上拍了。”

“被放鸽子了，喝点酒庆祝一下，毕竟是爽约呀”。

“酒倒好了，你们也到齐了”。

“也许是酒精有点强硬，我最终还是向你服软了。”

“今天室外只有5度，好冷啊。这瓶酒21度，好暖啊。”

文案采用第一人称，结合独酌、团聚、恋爱的场景，加强受众的代入感。

最好的状态，就是在爱人和朋友面前，用微醺说出那些在清醒状态下难以表达的话，天猫深谙其道，通过甄选小酌怡情的酒类产品，让更多年轻人释放情绪，而不是压抑。

通过一系列适合饮酒的场景，来描述微醺的感觉，天猫正当红可以为用户建立场景联想，让用户在独处或者团聚中，自然想到这些酒类品牌。

二、联合《芭莎男士》，时尚大片展现微醺文化

为了更好地诠释微醺文化，天猫正当红联合《芭莎男士》展开跨界合作，用时尚的饮酒场景对微醺文化进行解读，并用时尚符号将微醺的饮酒场景传递给大众。

海报精选了酒吧、街道、办公室、露台等场所，每个场景对应一个酒类品牌，用主角第一人称的口吻，诉说各种情境下微醺的心情。

什么时候会想要饮酒呢？是孤独失意的时候，又或者精神高度紧张的时候，小酌一杯，就能让自己心情得到治愈。

就像海报中的文案一样：“酒真是好东西，喝完酒没那么绷了”。

另外这组海报的设计采用了「霓虹灯海报」的风格，十分新潮时尚，画面中的主角穿着打扮也都十分时尚，也契合了《芭莎男士》一贯的时尚调性。

用时尚大片的方式来展现微醺文化，不仅令人耳目一新，同时也给品牌和产品赋予了时尚的调性。

而霓虹灯的元素，也贴合了夜间饮酒的消费场景，顺应「夜经济」消费趋势。

今年以来，在各地出台的新一轮促消费政策中,“培育夜经济”一词频频出现。北京、上海、天津、重庆等城市纷纷推出举措,提出要建立夜间经济示范街，“夜经济”正在成为为零售行业的收益增项。

而酒品消费是夜经济的重要部分，提倡微醺文化，也是引导高频次消费，提振夜经济的一项重要举措。

三、洞察Z世代消费观，掀起微醺文化风潮

随着消费群体越来越年轻化，Z世代年轻人逐渐成为线上酒类产品的消费主力军。

而在这些购买的酒类产品中，色彩和口味丰富的预调鸡尾酒更受到年轻人的偏爱，当然他们也热衷伏特加，朗姆酒，龙舌兰等口味。

如今，饮酒不再是男人的专利，越来越多的女性也热衷将小酌纳入生活当中，以此来增加情趣，让自己得到放松。

微醺和醉酒不同的是，醉酒是通过麻痹自己来宣泄情绪，而微醺则是通过适当的小酌让自己调整到一种“刚刚好”的状态，从而缓解压力，为生活做减法。

不必应对酒局饭局，一人小酌或邀上三五好友也能感受微醺的美好。克制、理性的饮酒状态成为年轻人喜爱的方式。

为带动活动传播扩散，天猫还利用品牌形象“猫头”亲自上演表情包，演绎微醺前后的两种状态，并通过赠送周边的形式鼓励用户参与分享微醺前后的对比照，带动用户参与。

对于品牌而言，要想抓住年轻消费者，需要洞察年轻人的生活方式，并从中挖掘潜在消费需求，从而满足用户这种需求。

天猫通过洞察热点社会情绪，挖掘微醺文化，并通过走心海报、KOL种草、时尚大片等方式与年轻人做精神层面的沟通，加强受众对酒类产品的认知与购买。

作为天猫旗下跨品类热点营销IP，天猫正当红一直以来都关注年轻人的生活方式，并基于天猫站内搜索及其他消费行为数据，洞察当红消费潮流趋势，借助潮流话题内容，调动消费情绪来实现多品类商品的销量助推。

此次“微醺正当红”也是契合当下流行的微醺文化，并以此为契机与酒类品牌进行联合营销，让消费者在情绪热点和场景下找到消费需求，从而引领年轻人的消费趋势。