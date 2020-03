可口可乐、麦当劳、雷蛇…疫情之下，品牌扎堆“玩”logo

新型冠状病毒来势汹汹,为了鼓励大家“乖乖待在家里,尽量避免直接碰触”,麦当劳、雷蛇、可口可乐等各大品牌借logo推出系列平面广告,生动演绎“距离产生美”。

品牌:麦当劳

代理商:DPZ&T

Separated for a moment to always be together

两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮

“人人都爱麦当劳,但麦当劳也爱人人”。为了确保客户和员工的健康,麦当劳宣布从3月23日开始关闭其巴西门店。同时巴西麦当劳还在社交媒体中晒出新的的麦当劳logo:M的两边被拆出了一定距离,目的是为了建议消费者“Separated for a moment to always be together为了今后更好地相聚,暂时先保持距离一段时间”。

之前,麦当劳没少花式玩logo,因此这回的更改和系列户外广告,颇为引人注意。

品牌:Razer

3月22日,知名电子公司Razer雷蛇发布了一条非常特别的推特,展示了他们的“新LOGO”,将原本纠缠在一起的三条小蛇分开,以呼吁大家在疫情期间保持距离。目前,雷蛇包括微博在内的各大社交媒体头像已经更换为新logo。

品牌:Keef Kef

代理商:Saatchi & Saatchi 以色列

“当政府和专家忙着抗击病毒的时候,一个巧克力品牌能做些什么呢?说实话并不是很多,但以色列的巧克力品牌Keef Kef还是想尽一份绵薄之力”。因此,在以色列卫生部发布了《疫情应对指南》(其中包括禁止握手和各种碰触手势)之后,品牌推出了系列广告牌和社交媒体实时营销活动,去掉品牌名称的前半部分(Keef),只保留了乐趣(Kef)。

ps:Keef Kef的“Keef ”是一个希伯来语单词,意思是High Five击掌,后半部分的“Kef”同样是希伯来语,意为fun有趣享受。

品牌:Mercado Libre

代理商:GUT 布宜诺斯艾利斯

随着当地疑似和确诊病例逐渐攀升,拉丁美洲电子商务公司Mercado Libre将其经典的握手logo,改为紧握拳头,肘部接触的姿势,在强调保持距离的同时,也为抗疫加油。

Mercado Libre品牌总监Louise McKerrow在一份声明中表示:“Mercado Libre是广受欢迎的跨境电商平台,我们致力于帮助用户和合作伙伴采取不同的预防、负责任的消费举措。将我们的标志性logo从握手更改为肘部接触是我们尝试推广的这些新习惯的一部分,我们需要做出一些贡献。”

品牌:Brothers

代理商:Draftz 巴西

考虑到冠状病毒流行,Draftz机构对“兄弟”徽标进行了小幅调整,以提高知名度并表明餐厅已采取一切适当的预防措施。

品牌:Chiquita

代理商:Alice 葡萄牙

Chiquita在社交媒体上发布了logo的新版本,没有原标志性的吉祥物Chiquita小姐,文案对此解释道:“她已经在家”,并希望粉丝们“待在家里,保护好自己”。

品牌:可口可乐

代理商:Mercado McCann 阿根廷

可口可乐在美国纽约时代广场上刊登了一条带有类似的广告,敦促人们实行社会疏离。在带有可口可乐徽标的红色背景上,每个字母分散,配合文案:“Staying apart is the best way to stay united分开是为了更好地相聚”。

其实在品牌集体玩logo之前,网友们抢先大胆地帮几个品牌重新设计了全新的疫情版Logo:

相关阅读:网友为品牌们设计的疫情版Logo,笑死我了