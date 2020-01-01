《对白·让我们和更好的你聊聊》——最佳原创内容栏目

《对白·让我们和更好的你聊聊》由全国政协委员白岩松与优酷泛文娱中心、长江新世纪文化出版社共同发起，为全国非名校大学生做公益性质的高品质文化演讲。本项目是基于白岩松倡导的“关注211”、更要关注普通高校的提案而发起的思想型输出活动，旨在平衡高校教育资源，为全国青年学子们带来充满快乐、正能量、感动的文化演讲。作为发起人，白岩松将联合数十位国内文化名人、学者，在一年时间中走进全国20多所高校，以个人公益演讲的形式，与广大青年学子，进行面对面的交流与分享。

节目播出后，就获得用户们的一众好评。节目最终豆瓣评分高达8.8，并得到人民网、新华网、央广网、中国日报、海外网等30+主流媒体联合推荐；在新媒体平台上，节目相关单条视频点赞10w+。

《对白·让我们和更好的你聊聊》虽是演讲类节目，但不同于其它同类型节目的是，节目为青年学子们提供一个独一无二的发声平台，实现Z时代青年人与顶级文化大咖之间的“对白”。在每期节目中，当期嘉宾会回答现场学生代表多个围绕社会，自我，青春相关的犀利问题，他们之间所碰撞出的思想火花将成为本节目最大的亮点之一。同时，本节目所邀请的嘉宾均为各领域顶级文化大咖，如金一南、周国平、戴旭、梁文道、刘震云、马未都、陈鲁豫等十余位国内文化名人学者，每一次演讲也必将成为思想与文化的心灵盛宴。

公益价值

白岩松在2018年两会中提出: 希望关注“非名校”群体，此次活动为响应该提案的落地项目，走进全国“非双一流”“非著名”高校，力求为广大青年学子重塑自信：不来自名校，不意味着不能拥有成功的人生；且本项目走进全国不同省份数十所高校，无论是线上线下都具有较高的影响力，具有巨大的公益价值与社会意义。

传播亮点

1.高燃起航，高亮时刻：#白岩松对白#微博话题阅读量破1亿；

2.官媒点赞，官方助燃：光明网、大众网、高校微博等齐齐打call；人民网、新华网、央广网、中国日报、海外网等30+主流媒体联合推荐；

3.新媒体平台单条视频点赞10w+。

超强影响力

1.开播至今收到20+大学热情邀约；

2.超过50000+网友真情实感热评：有情怀、有深度、有责任、有营养。