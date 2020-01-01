《这！就是灌篮第二季》——最佳原创内容栏目

《这！就是灌篮2》由优酷、优制娱乐联合出品，节目立足“篮球文化”，节目及嘉宾以专业的篮球态度，最大程度地保证赛制公平，放大选手突破自己、蜕变成长的艰苦历程。节目分为海选、训练营、外战等不同阶段，相较第一季，第二季更强调篮球精神和专业运动，有更多专业级别的5V5篮球比赛 ，教练魔鬼训练贯穿全程 。

都说综二代辉煌难再续，可《这！就是灌篮2》依旧成了今年的体综爆款。节目不仅收获豆瓣7.8的评分，维持了高口碑，还在微博#这就是灌篮#超话阅读量57亿，优酷灌篮大鱼号浏览量15.5亿次，展现了高讨论度。

“双高”表现背后，是《这！就是灌篮2》堪称大胆的变革。《这！就是灌篮2》投入更高级别的专业配置，呈现竞技性与观赏性的碰撞，在第一季的基础上进行全面升级，CUBA的24名全明星球员，如2019CBA状元王少杰等直接入选节目，更借助阿里大文娱旗下优酷体育、阿里体育在体育赛事内容运营上的布局，引入海选、训练营、外战等不同阶段，打通从球迷到球星的上升通道，第二季获胜选手更有机会进入NBA发展联盟（NBDL）受训。除了人气艺人白敬亭以“篮球发起人”的身份加入外，多位专业篮球明星的加入也让节目的专业性备受认可。

商业价值

依托阿里的生态优势和文娱版块全面打通带来的强大势能，优酷在品牌商业化的层面也为《这！就是灌篮》第二季起到助推作用。据悉，《这！就是灌篮》第二季由战马能量型维生素饮料独家冠名，同时还获得了妮维雅、Bose等赞助商的鼎力支持。

传播亮点

球员嘉宾双线联动，垂娱并行齐打call；

球员团魂满分互怼不断，师生情深互送礼物真心相对，强化选手与选手、选手与艺人、选手与粉丝之间多向互动，借势引流，产生联动效应；

苏群，毒sir、有字说球、懂球妹等多位垂类自媒体强力推荐；

新京报、中国日报、广电报、光明网等主流媒体背书，网媒重要位置推荐达910个，首页焦点推荐171个；

虎扑联动垂直用户， 线上线下强曝光；

充分联动虎扑，实时曝光节目亮点比赛与赛制，吸引垂类用户观看与讨论；联动路人王举办线下巅峰挑战赛（1v1、3v3）；联动虎扑jr线上投票选出2组球员1v1加入正片彩蛋、参加总决赛录制现场投出本季MVP；每期选出亮点球员AMA互动，突破垂类圈层深埋节目内容。

粉丝花式联动，让追星girl也能“真香”篮球

超强影响力

口碑炸裂，垂类综艺中的竞技黑马，豆瓣评分8.0分；

球员、教练相关话题词轮番上阵，引发热搜讨论。全网热搜260+，微博话题榜/综艺榜/实时榜/体育榜 多次TOP1，微博话题阅读量57.8亿，热搜34个；

虎扑帖子数量约6.8w+，阅读量约7000w+；

抖音话题播放量11.3亿。