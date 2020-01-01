强生婴儿温暖全球妈妈：爱，肌肤都知道

2020，无论对于普通人还是品牌，都是扑朔迷离，又危机四伏的一年。

疫情的全球蔓延，带来了全球性消费市场低迷，越来越多的品牌或选择收紧裤腰带，减少广告与媒介投入，或索性直接放弃了既定营销计划，改用线上直播等更直接的方式来抵御危机。

但在这场危机中，总有一些人明白，品牌的作用不仅仅是为了产品价值变现，更是为了赋予消费者以价值，去影响社会和大众的价值取向，让品牌正向的价值观，在人们的真实生活中得到变现，塑造新的大众文化。

强生婴儿进入中国市场已过20个年头，已成为一个国人耳熟能详的品牌，甚至被在有些消费者心里早已将强生当成了一个国民品牌。

在沉寂了数十年之后，强生能否超越曾经的自己，重回大众视野 ，建立一个更加立体的国际母婴品牌形象？

这个母亲节，当大多数品牌都在争抢直播流量时，超越125年的国际品牌强生婴儿，却想给所有妈妈带来一点柔软、一份勇气、一个答案。

这，是一个超越125年的故事……

故事穿越3个时代，超越3种肤色，跨越3个国家，在磅礴的时代背景下，聚焦一个个普通妈妈与孩子日常中最微小的害怕，而这也正是强生一直都想传递的品牌精髓，任它时代如何宏大，强生永远关注着每一个妈妈和孩子最细微的日常。

那一年是强生婴儿的生日，第一款里程碑式的产品应运而生，视频也完全复刻了这个伟大的产品。

那一年，也是芝加哥工人运动的历史性时刻。

芝加哥普曼铁路车厢厂的近4000名工人发起大罢工，最终演变成超过10万人大罢工，“美国劳工节”也因此而设立。

故事中，玛丽的丈夫正是需要去参加这场罢工游行，只留下“to my little angle”的小礼物和即将临产的玛丽，她必须一个人面对孩子的的突如其来。惊慌与恐惧笼罩着这个第一次生产的女人，而努力生产后，面对孩子的哭闹与不安，唯有与妈妈的肌肤相亲，才能给他宁静与安心。

那一年，强生进行了革命性的包装升级，将可能伤害到宝宝的玻璃瓶升级成了更前沿更安全的塑料瓶，这个细节在片中也有完全的复刻。

二战后进入了一个经济衰退期，同年，美国金融风暴席卷了整个欧洲大陆，经济危机的余波席卷欧洲大陆，越来越多的人失去了工作。

迪蕾，也只是这场失业浪潮中一个普普通通的浪花，只是怀有身孕的她，更担心的是没法给还未出生的宝宝一个确定的未来。

直到不经意看到的这张海报“when you touch，you know”当你触摸时，你自己会知道。当她的手触碰到他，天籁似乎是从肚子里传出来的，歌声如此柔软，而内心却又如此坚定。

今年，强生革命性为经典牛奶系列注入了鲜活力，加入了能有效提升肌肤活力的多肽因子，让每个宝宝都能养出“奶萌肌”。

2020年，一场没有硝烟的战争就在我们身边发生着。

在这场新冠的灾难中，全球已有400多万人确诊，而中国却在100天内就将疫情基本控制住，这离不开每一个奔赴一线的普通人。

故事的主角赵小樱本沉浸在和宝宝嬉闹的幸福时光中，这一切都因为一个电话改变。被赋予一线抗疫任务的她，害怕不在宝宝身边无法给她最好的保护。直到宝宝小手不经意的触摸，给予她最强大的鼓励，她最终决定不光为了自己的宝宝，更是为了更多宝宝去完成使命。

其实，有些选择从一开始就注定，只是在肌肤相亲之间被唤醒。镜头最后聚焦在一张照片上，原来，十八年前她作为实习生，曾参与到抗击非典的一线。

肌肤相触是妈妈与宝宝间，传递爱最直接的媒介，强生婴儿超越125年来，所有产品都旨在守护这一份柔软的接触。

强生婴儿也希望，在2020这样一个特别的母亲节里，能向全社会的妈妈们，输出这份柔软的爱，与背后所蕴含的坚定勇气，为整个社会带来更积极的声音。

当妈妈靠近孩子，当肌肤碰触肌肤

最柔软的触碰，就能传递彼此最坚定的爱

因为，

爱·肌肤都知道