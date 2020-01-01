惠而浦：新一年的惊喜，都在家里？

新年，不止是一个时间概念，在很多人看来，它更像是一个神秘的入口，通往全新的开始。

这种对“未知的美好”的预设，就像空气一样暗涌在芸芸众生之间。

2019有多南，就有多希望找到美好新年的征兆和暗示，那么问题来了——2020，会是你的转运年吗？

深谙人性趋于美好的本能，源自美国108年历史的全球家电传奇——惠而浦，意在为广大用户开启2020年的惊喜，打造健康家。

何谓健康家？开启一台冻龄保鲜的冰箱，无需担心保鲜期，新鲜如初的美食是一家人的秘密能量；从洗衣机取出的衣服，无需担心孩子的螨虫过敏，除菌级的洁净已为你把好关；难得有空开火的周末，更不必担心厨艺，智能厨电轻松搞定中西佳肴等等。

这就是惠而浦健康家，放下所有焦虑，尽享美好时光，回归家最初最本质的定义。

让我们一起来探索一个“健康家”能为你带来怎样的惊喜？

关于新年和家的洞察发现

一个美好的家，

往往就是你一年好运的聚集地

疲惫时，打开冻龄冰箱，新鲜美食会治愈你；焦虑时，开启杀菌洗衣机，洁净衣服赋予你新气场；困顿时，智能厨电，为你加足火力……由此，就有了创意的概念，一个美好的家，就是满血复活的能量场。

惠而浦品牌创建于1911年，是世界上第一台电动洗衣机的发明者，也是迄今为止唯一登上月球的家电品牌，并且连续11年全球销量领先，可谓全球家电的传奇。在中国，惠而浦致力于为千万家庭打造健康家，百年创新，一键开启好生活。同时，也是一键预见新年美好。为此，我们构建了一个可不停翻转惊喜的惠而浦健康家。

将产品智能化为惊喜互动

一键开启的智能化家电，

一键解锁新年惊喜



H5互动，利用品牌产品的智能旋转按钮为核心元素，构建为创意的主线结构。辞旧迎新你最想洗净的坏运气是什么，亲自指定好运来时的方向，哪一条又是你的年度锦鲤，最想将那件好物放入2020年的宝箱……转动按钮，好运惊喜转出来， 3D搭建的美好健康家，随着互动，不停翻转出新年惊喜。将产品属性和新年互动玩法打通，帮助品牌扩大关注和认知。

惊喜转出来，诗意给生活

拥有健康家，

生活就是一首幸运诗

在惊喜互动中，特别加入了新年转运诗的操作，每个人获取专属的诗意，加持2020年。

如果说，百年创新是惠而浦的实力，那么“预见未来”更像是它和你之间约定百年的秘密。从一台能让食物冻龄的冰箱，你预见了，生活时光放慢了速度。从一台能洗掉过敏原的洗衣机，你预见了，成长如此安心。从一台感知全家人口味的智能厨电，你预见了，家最理想的样子。

家，本该如此健康美好，不言不语却处处懂你。

H5互动中及官方微博微信都藏有超级惊喜好礼，鼓励粉丝通过解锁的方式，去发现和探索多重惊喜好礼，包括惠而浦万元洗衣机及各种年度爆款好物，无不在为你加持新年健康新生活，在奖品互动过程中，也进一步加深了对惠而浦健康家的认知。

传播矩阵引流，多圈层粉丝吸引

进入传播阶段，官方主题通过锦鲤青年、唐绮阳看星星等好运大号的内容延审演绎，以更贴近真实的用户生活心态的条漫方式，进一步扩散了圈层，提升了对惠而浦家的关联和认知。

从H5一键开启2020，惊喜转出来，通过朋友圈投放、微博粉丝通推广，再到KOL组合内容共创等方式，聚集新年转运话题人气，加入新年惊喜大奖的吸引，引向关注官微解锁大奖的链路操作，并且联动多方蓝V的联合发声，接力助推了新年健康家的活动高潮，助力品牌吸粉扩圈，为品牌2020年度的发力铺垫声量根基。

扫描二维码，新年一键转运！

（数英App用户需点击放大二维码后，长按识别）

祝大家2020手持好运，事事开挂！