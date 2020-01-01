百草味X易烊千玺中国味演吃会

2019年9月22日，百草味联合代言人易烊千玺，开启了「第二季演吃会」，将「国潮」和「吃货」两个时下热门的概念进行深度链接，结合中国古代传统文化，为百草味不同的零食找到了最合适的时辰，让易烊千玺分饰数角，以琴师、剑客、文人等形象，品中国风，尝百草味，展现古人享用美食仪式感的同时，又让人有满满的食欲感。

深谙粉丝经济的百草味，连续6天亮出6大波营销动作：

第一波：9月17日，亮出易烊千玺演吃会的主题海报；

第二波：9月18日，推出易烊千玺「抱抱零食大礼包」剧透视频；

第三波：9月19日，重磅发布演吃会预告短片；

第四波：9月19-21日，粉丝激励免单抽奖，拉动粉丝“食力”支持偶像；

第五波：9月21日，易烊千玺预告6大短片，聚拢粉丝热情；

第六波：9月22日，分时段上线6个短片全天引爆粉丝群体；

此次活动，最大的一个亮点是充分调动了粉丝。视频内容不仅可以让粉丝同时看到“六个易烊千玺”，更有眼神杀、蒙眼杀、眼镜杀等各种look让演技粉、颜值粉、声控粉都惊喜不已，一经推出便收获了粉丝的尖叫声。

与此同时，大到构图，小到细节，明月、宝剑、茶、香、唐诗、古琴、古书、古画、银香囊、锦囊……这些中国传统文化的代表性意象，很恰当的输出了百草味的“中国味”品牌心智。

此次活动有三大创新点：

创新互动玩法一：首次尝试将百草味天猫旗舰店作为传播渠道，首发六支短片内容；

创新玩法二：按照用户饮食时间及习惯，在抖音分时段进行广告素材投放，将演吃会6支视频变成一日内更新的短剧，提高可看性与参与性。

创新玩法三：官方微博发起猜演吃会同款免单活动，用福利深度刺激唤醒粉丝，最大程度联动粉丝与店铺并引流转化。

此次活动中，

1.演吃会投产比1:8，7天贡献粉丝数占整月33%；

2.演吃会当天店铺访客较前一日提升49%，点击数提升93%；

3.演吃会6款同款产品销售额比9.17吃货节同资源下平均提升118%,牛肉粒提升100%，小火锅提升400%;

4.本次抖音信息流投放，效果明显，每日坚果+牛肉粒作为前2支投放视频，点击率高达 2.14%，远远高于抖音食品饮料类(7、8月 CTR benchmark 0.4-0.8%)；

5.此次活动微博端话题总阅读量4.8亿，视频总播放量2565万（截至10月8日）