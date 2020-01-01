从1.8亿到50亿营收，甲乙如何为健力多打造高增长营销？

在这个爆款满地、新概念频发、流量可“刷”的时代，销量才是实打实的价值。甲乙作为汤臣倍健的强增长战略合作伙伴，为旗下“骨健康专家”健力多，实现从1.8亿到50亿销售逆势高增长，成为行业佳话。如此高速的销售量增长，甲乙和健力多究竟如何做到？

从“警钟”到“时钟”，细分的是人群，不变的是关爱





2017年，甲乙为健力多打造了一支主题为“警钟”的tvc，抓准了 “关节有问题，生活处处有难题”的超级痛点，打造具有痛点属性的记忆符号“警钟“，唤醒老人关节疼痛的记忆关联，通过两年的品牌传播，深刻营造了“补软骨，护关节，快选健力多”的品牌印记。

2019,甲乙为健力多打造超级痛点内容升级版，通过”时钟“的特殊符号，引发不同年纪层消费者的共鸣。从”警钟“到”时钟“，不仅是超级痛点的内容深化，更是将健力多的品牌温度传递到每一位消费者身边。

（健力多-时钟篇）

“梦想不灭，不负青春”——永不停歇的时光逆行者陈爱莲









她，是新中国第一批科班出身的舞蹈演员;

她，是将芭蕾舞与中国舞艺术结合演绎的第一人;

23岁，她曾代表国家连获4枚世界金奖，被誉为“东方舞蹈女神”;

39岁，她险些因为“过度训练症”，彻底失去登台的机会;

73岁，她克服关节上的问题，完成自己第600场《红楼梦》舞剧的演出;

80岁，她依然活跃在世界艺术舞台上，为梦起舞。

她就是新中国第一代舞蹈家——陈爱莲，从艺六十七年，被誉为“共和国的红舞鞋”。

健力多携手80岁的陈爱莲演绎《梦想不灭，不负青春》，鼓励更多人打破年纪的桎梏，梦想不灭，不负青春，也传达出健力多为梦想保驾护航的理念。

《梦想不灭，不负青春》陈爱莲

有一种光荣是生在1949





人生七十，古来稀；国家七十，正值风华正茂。

2019年，中国健跃发展七个十年，健力多发布了一支庆贺祖国70年骄傲瞬间的回忆片。讲述生于1949年，如今已经70岁的爷爷和孙子穿越时光，重走中国70年的故事，以最家常的对话讲述中国70年间的骄傲时刻，引起、表达这一代银发族跟着国家一起成长，对于祖国的骄傲之情，也传达了健力多以“有好关节，轻松与祖国健步前行”的理念。

《有一种光荣是生在1949》

三年时光，甲乙对超级痛点的精准解读，为健力多打造了一个个深入人心的作品，助力健力多在其品类实现逆袭，拿下品类TOP1，更是实现了健力多1.8亿到50亿销量奇迹！