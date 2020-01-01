安踏冬奥跨界故宫文创：开年霸道临城！

2020年的头鞋来了！安踏携手冬奥和故宫文创IP，三方现象级跨界，再次推出新年款霸道。

回溯传统新年贺岁迎祥，紫禁城已积淀600深厚年味，穿越时间长河融入到当下潮流生活。借势传统文创爆发潮流原力，新年款特别融入故宫馆藏新年祥瑞元素设计，赋予霸道深层内涵。浩瀚华夏那份开年气魄，乾坤挪转千百年，到你的潮流领地，你的脚下，你的城。

从紫禁城到你的城，霸道临城！

本次跨界互动推广由介陌创意操刀，负责从产品概念提炼、产品拍摄、视频制作、内容传播引流售卖等。

第一眼看到产品的时候，就发现三方联名的价值已经超越了设计本身。

男女款单品的设计相比上一代低调很多，弱化了原有故宫经典的红墙、琉璃金、黄瓦等庄重感，将气势暗藏于内敛的配色，新年元素和鞋身的结合也是融为一体的方式，不过分张扬。今天的霸道俨然已经内化为一种精神和态度。

那么对于大家来说，什么是霸道精神？

紫禁城的霸道，是东方传统文化的强势输出。穿在脚下的霸道，是传统和潮流碰撞下的个体精神的宣扬，是将文化延伸和承袭到每一个人。

由此，我们找到产品沟通的策略点。从紫禁城到我的城，每个人心中都有一座以自己为中心的“城”，或者叫领地，凭实力圈地或圈粉，这就是你的霸道临城。





联动潮咖，创新对话霸道

凭借介陌在潮人玩家资源上的独家优势，我们邀请到了国内高阶滑板大师师义龙、街舞冠军林梦和运动时尚达人COKEY三人，三个在各自圈层，各有各的霸道领地，展开个性对话。

为了更好地将产品内涵和个人精神连接在一起，我们全新开发了独特的“君临天下”手法，用高空鱼眼的方式，捕捉三个潮咖的霸气技能，再后期通过特殊的剪辑合成， 最终打造安踏、故宫、潮人三者隔空对话的霸道气势，演绎传递产品带来的穿搭感受和内在精神。

1、安踏霸道 × 街舞冠军 林梦





2、安踏霸道 × 知名滑板玩家 师义龙

3、安踏霸道 × 时尚运动红人 Cokey





多维度产品体验，霸道出圈

官方传播同时，同步在抖音和B站平台以及微博微信潮流KOL矩阵，展开对本次跨界新年款的体验和解读，包括跨界深扒、礼盒开箱视频等，围绕开年第一双霸道鞋话题， 进行产品IP跨界的讨论。对于真正的鞋控来说，他们更在意的事鞋子本身的内涵和文化，当精神相通，自然就有流量和粉丝增长效应，霸道得以出圈。

线上线下，分步引流发售

通过组合全平台引流鞋圈效应，聚集产品吸引力，1月5日冬奥特许故宫箭亭店首发，随后安踏天猫旗舰店限量发售，安踏线下百家限定门店同步发售，再次引爆霸道风潮。全新新年款的诞生，也意味着安踏霸道系列的再次升级，从外在联名设计，再到深层的精神交互，从跨界IP逐渐到自成IP。

即刻前往安踏各大发售点，找到你开年的那份霸道。

最新战况：1月5日故宫箭亭店首发，20分钟内售罄。安踏天猫旗舰店，11分钟售罄。别急，还有安踏全国百家门店，1月11日全面发售，开抢！