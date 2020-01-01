《GUCCI灵感地图》：＂我与我们的＂

《GUCCI灵感地图》短片系列，为意大利奢侈品品牌古驰Gucci出品，北京土狮文化传媒担任总策划与编剧，邀请深具影响力的当代中国艺文创意工作者，与古驰曾合作过的才能人士担纲出演，围绕古驰一直倡导的品牌多元化、自我表达、包容性与社群连结等核心价值，开启多元思考的创意对话。

短片系列的特别篇＂我与我们的＂，以北京为舞台，透过＂此时＂的自我主张与共同成长经验，作为系列的最终曲。面对科技时代带来的各种转变、多元文化带来的挑战与宽容，身处最具魅力的当代中国，五位年轻的流行文化偶像，将通过独树一格的自我表达，勾勒出属于中国Z世代的当代图景。

一段偶然的巧合，让赖冠霖、宋妍霏、王悦伊、火箭少女101杨超越和R1SE周震南同一天交错出现在影棚，仿佛知晓彼此的存在，却又错过相遇的契机。他们以日常生活与工作的轨迹，传递关于自身与时代关系的各种思考：探索自由的意义，传递正向能量，时刻珍惜所拥有的，公共与私人生活之间的矛盾，以及在虚拟和现实世界中保持清醒。

本集以半记录半采访方式交错，让剧情于两种不同镜头中同时呈现，各自编织故事，交错成一个短暂的逗号。身处半虚拟半真实世界之中的Z世代，不仅是中国现象，更是全球化现象，拥有着比过去更多元开阔的自我表达，无论选择自我隐藏或勇于展现。

故事起于各自独立的真实工作场景，终结于奇妙与巧合的虚拟相遇，在这个充满着陌生信号的网络时代，心灵交会时的微弱之光，见证彼此充满温暖的微笑。

正是这种新时代的自我表达、多元包容与社群连接，共同交汇出“我与我们的”既自我又共同拥有的氛围，滋养并激发着当代的无限可能。