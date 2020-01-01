看三星自制真人秀《变美吧！女神！》如何玩转微综艺

近两年微综艺凭借着制作成本低、周期短、玩法灵活等优势成为品牌们的营销新宠。最近三星品牌自制的素人改造真人秀《变美吧！女神！》第二季正式上线，让三星Galaxy Note10+的上市传播收获了满堂彩，下面就带大家一起康康吧！

三星第二季《变美吧！女神！》真人秀系列短片一共3期，每期分为上、下两集，上集寻找素人，下集为素人定制造型。

一、《变美吧！女神！》：微胖女孩的华丽变身

爱美是每个女孩的天性，变美意愿强烈的微胖女生与节目素人嘉宾画像完美契合。三星与知名美妆KOL @徐苗xm 为广大微胖女孩定制专属变美方案，架起品牌与微胖女孩之间沟通的桥梁。

二、《变美吧！女神！》：女汉子逆袭成吸睛女神

第二期主人公女汉子杉杉的爱情瓶颈也暴露了大部分女生恋爱中的问题——过于放飞自我失去恋爱新鲜感。颜值是爱情的保鲜剂，三星携手KOL @潇大长腿怪 帮杉杉重新找回新鲜感……

三、《变美吧！女神！》：90后辣妈重返颜值巅峰

照顾孩子和工作生活无法达到平衡的宝妈们早就“戒了”爱美这个爱好。第三期三星联手知名KOL @Miss不吃藕 为宝妈们量身打造快速变美教程，让宝妈们也可以美的很简单。

《变美吧！女神！》不仅为用户提供有效的变美方案，在内容营销的角度也玩出了三大亮点：





1、与三星Galaxy Note10+ 5G用户高度契合

观看变美节目的观众大多为追求美、有娱乐精神的年轻女性，她们购买手机高颜值是必选项，新上市的三星Galaxy Note10+ 5G高颜值外观完全符合她们的择机要求。

2、根据剧情巧妙渗透产品功能

在用户广告嗅觉越来越灵敏的媒体环境下，软性植入才是短视频营销新趋势。以第三期为例，主持人临时带娃在和孩子互动中植入三星Galaxy Note10+ 5G动态萌拍和AR涂鸦的产品功能，与剧情高度融合，无形中提升用户广告接受度。

3、深耕内容强化IP价值 持续为品牌赋能

昙花一现的内容营销只能暂时性获得用户好感，内容IP化才能延续品牌生命力。《变美吧！女神！》第二季保留第一季的精髓，在素人改造的基础上深耕内容，洞察三类具有代表性的女性的变美诉求，实用性和趣味性兼具。倡导女性通过变美提升自信，强化用户的品牌认同，化三星品牌的“路人粉”为“死忠粉”，进而影响其购买决策。

5G已来，未来三星也将在短视频营销上持续发力，还请拭目以待~