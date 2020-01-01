亚马逊非凡大片《大开眼界》，为每个创业者指引新方向 

高光时刻

亦是主角时刻

每个人

都有自己要走的路

也有

属于自己的主角时刻

亚马逊广告

Always online

成就

你我非凡时刻

此次

ELEVISION携手

AMAZONADVERTISING

联合上映非凡大片

为亚马逊广告卖家

献上满满诚意

一、PROJECT

1、闪耀人生 芭蕾舞者



不想被淹没

就努力脱颖而出

不想做配角

就用力踮起脚尖

人生就像舞台

勇敢表现自己

才能见证非凡时刻

2、精准投放 篮球主力

在黑暗中跳起来

不一定就够得住目标

找到光亮指引

便能重启新机

跨越阻碍 打破边界

打破禁忌

便能

百无禁忌

3、不屑寻常 超凡领路



选择

从来不止一种

不走寻常路

发现新路标

领跑

次时代

4、从无到有 艺术造世

用灵感造势

以自己命名

艺术即品牌

品牌

即艺术

亚马逊广告

为每个创业者指引新方向

成就

你我非凡时刻

二、BACKSTORY



幕后其实都一样

故事在不停发生着

不变的是从始到终的热情

从接到brief到方案出炉只用了三天的时间

期间经历了n稿换新

所谓熬夜加班 就是枸杞养生最配了

由于项目时间紧迫

每个人都蓄势待发

亚马逊上海总部

不知是老天的眷顾还是头脑风暴有了回馈

多家比稿 我们成功幸运拿下

从前期筹备 到后期执行

也算得上是一波三折

到堪景阶段

我们经历了一次临时改方案的挑战

导演通宵重写分镜

守着分镜师一帧一帧画完

最终定稿开始拍摄

5天 十几人

市井气息浓重的菜市场

318国道

废弃工厂

芭蕾舞剧场

每一个场景和道具

都被精心打磨和筛选

ELEVISION的视觉体验

永远不能被敷衍

感谢团队

与每一个辛苦付出的人

THX

拍摄信息

PROD CO：ELEVISIONProducer\Senior

Producer：VING\WANGHAN

Director：LINCHUNKAI

Line Producer：LEI YIREN

Cinematographer：HUOBOJUN

Colorist：FUBOCHAO

Gaffer：CHENZHAO

Designer：DOUDOU

Creative：WANGZIWEIArt

Director：HAN JIAHAO

Editor：FUBOCHAO

Costumer and Dresser：DAIYING