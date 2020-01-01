亚马逊非凡大片《大开眼界》，为每个创业者指引新方向 

高光时刻
亦是主角时刻
每个人
都有自己要走的路
也有
属于自己的主角时刻
亚马逊广告
Always online
成就
你我非凡时刻
此次
ELEVISION携手
AMAZONADVERTISING
联合上映非凡大片
为亚马逊广告卖家
献上满满诚意
一、PROJECT
1、闪耀人生 芭蕾舞者
不想被淹没
就努力脱颖而出
不想做配角
就用力踮起脚尖
人生就像舞台
勇敢表现自己
才能见证非凡时刻
2、精准投放 篮球主力
在黑暗中跳起来
不一定就够得住目标
找到光亮指引
便能重启新机
跨越阻碍 打破边界
打破禁忌
便能
百无禁忌
3、不屑寻常 超凡领路
选择
从来不止一种
不走寻常路
发现新路标
领跑
次时代
4、从无到有 艺术造世
用灵感造势
以自己命名
艺术即品牌
品牌
即艺术
亚马逊广告
为每个创业者指引新方向
成就
你我非凡时刻
二、BACKSTORY
幕后其实都一样
故事在不停发生着
不变的是从始到终的热情
从接到brief到方案出炉只用了三天的时间
期间经历了n稿换新
所谓熬夜加班 就是枸杞养生最配了
由于项目时间紧迫
每个人都蓄势待发
亚马逊上海总部
不知是老天的眷顾还是头脑风暴有了回馈
多家比稿 我们成功幸运拿下
从前期筹备 到后期执行
也算得上是一波三折
到堪景阶段
我们经历了一次临时改方案的挑战
导演通宵重写分镜
守着分镜师一帧一帧画完
最终定稿开始拍摄
5天 十几人
市井气息浓重的菜市场
318国道
废弃工厂
芭蕾舞剧场
每一个场景和道具
都被精心打磨和筛选
ELEVISION的视觉体验
永远不能被敷衍
感谢团队
与每一个辛苦付出的人
THX
拍摄信息
PROD CO：ELEVISIONProducer\Senior
Producer：VING\WANGHAN
Director：LINCHUNKAI
Line Producer：LEI YIREN
Cinematographer：HUOBOJUN
Colorist：FUBOCHAO
Gaffer：CHENZHAO
Designer：DOUDOU
Creative：WANGZIWEIArt
Director：HAN JIAHAO
Editor：FUBOCHAO
Costumer and Dresser：DAIYING