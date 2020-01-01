浦发信用卡*英雄联盟S9赛事：做一个头号玩家！

无论是去年“iG牛逼”的全网刷屏，还是今年喜提20多个热搜的S9赛事。毫无疑问，电竞已经从小众群体的自嗨，变成跨越圈层的全民狂欢。

作为风靡世界的电竞赛事，英雄联盟（简称LOL）全球总决赛成为电竞粉丝的大本营，天生自带年轻流量。特别是近两年，中国赛区（LPL）表现出众逆袭夺冠，有了民族情绪作精神底色，让拥有亿万年轻流量的电竞赛事，变成各大品牌竞相争夺的赋能阵地。

今年，浦发信用卡拿下S9赛事的品牌合作，在赛事期间频频出手，率先推出英雄联盟联名信用卡，还通过一些列的创意动作和电竞粉丝亲密互动，总之，相当漂亮的打赢了这场品牌营销战。现在，让我们速度围观，看看其中闪现过哪些大招！

Step 1：新品曝光，吸引电竞粉丝群体关注

浦发梦卡之巅峰英雄信用卡

（2019英雄联盟全球总决赛定制版）

曾经被误解的英雄梦想，变成闪闪发光的未来可期。

浦发信用卡聚焦电竞群体，发布浦发梦卡之巅峰英雄信用卡，让电竞粉丝获得前所未有的归属感。

同时，品牌融入电竞氛围，以电竞圈层语言与粉丝达成情绪共鸣，推出“梦不息，竞无界”的系列官宣海报，延续S9“新生自不息”的主题，并注入品牌长期深耕的的“梦”概念。不论资深玩家还是新手小白，让他们都能感受品牌的高黏互动，让品牌和数目庞大的粉丝群体，共同瞩目国际性电竞盛事。

Step 2：回顾电竞进化论，推动中国电竞生态形成

品牌电竞营销，就是和一群有梦的人聊梦想，唯有诚意才能让彼此靠近。

在这个充满变数的电竞行业，我们不想过多的谈论未来，我们想和大家一起回顾来路，用一个H5呈现中国电竞的前世今生——《一竞登顶致巅峰》，以一镜到底不断攀升的视觉效果，配上热血沸腾的背景音乐，讲述近十年的中国电竞进化史，也演绎了无数人被兑现的青春。看电竞选手用逆天技能，刷新我们对竞技场的认知天花板，在无数次欢呼雀跃中，我们懂得进取之心，我们明白竞技精神。之后，希望品牌和电竞爱好者一起，推动中国电竞生态的良好发展，用爱发电，创造更大的价值。

（扫码见证中国电竞风云）

Step 3：为电竞赛事频繁发声，持续曝光收割电竞IP流量

（LPL战队出征）

电子竞技一向以胜负论英雄，所以每一次取胜都显得珍贵。

以往形象稳重的资深金融品牌，此刻也尽情释放，去靠近所爱。赛事期间，我们密切关注比赛动态，争取在第一时间发布热点海报，为电竞粉丝发声。一路走来，用圈层语言表达态度，输出情感去赢取粉丝的好感，在高频互动中为品牌蓄力，转化年轻流量，让品牌形象更加亲切和立体。

部分热点海报：

iG晋级八强

LPL战队会师四强

LPL 战队夺得全球总冠军



做一个头号玩家！

论如何用圈层文化撬动消费市场，这一次浦发银行信用卡与英雄联盟S9赛事合作交出了满意答卷。和年轻群体互动，经验就是：不做局外人！

做一个头号玩家，对电竞上瘾，对赛事上心。让参与创意的每个人，都化身成一碗电竞粉中的一员，将品牌信息和创意内容巧妙结合，让品牌获得大量曝光，用多形式+多渠道的创意和受众打成一片，带大家一起见证前所未有的电竞狂欢。