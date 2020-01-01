2019上汽大众途昂X上市盛典

背景：

上汽大众途昂X上市会新车首秀，公布价格， 需大力宣传，提高品牌曝光度，凸显品牌个性，提高品牌美誉度。

印象丽江是张艺谋执导，目前唯一在白天进行的，位于世上最高实景演出场地，海拔3050米玉龙雪山风景区的演出。

洞察：

这是一个崇尚个性的社会：途昂X为追求创变的现代强者而生。以智慧和实力成就独立人格，实现自我突破，注入无限可能。他：突破规则的定义！《印象丽江》打破剧场的常态，将山水的定义超越自然之形，把艺术的范畴突破人文之意，让天地万物交汇相融。她：超越想象的边界！

执行：

上市会主要包括开场、祈福和结语致辞三部分。现场活动精彩纷呈，将品牌个性与民族特色完美融合，如背篓表演、派发礼物、马帮跑马、新车亮相、对酒雪山、天上人间、打跳组歌、大讲经、鼓舞祭天等。

效果：

《印象丽江》是超脱艺术的文化瑰宝，它将山水的定义超越自然之形，把艺术的范畴突破人文之意，让天地万物交汇相融，将玉龙雪山的美升华到更高的境界，将山水、文化、设计、科技以及表演艺术融为一体。现场上汽大众领导、经销商伙伴、重要媒体及意见领袖、车主朋友们逾千人共同见证途昂X与自然美景之间的灵魂共鸣。伴随群鼓震天的气势，在玉龙雪山的映衬下，近距离感受途昂X的强大气场。这是印象系列的创举对途昂X精神的完美演绎：“突破规则的定义，超越想象的边界。”