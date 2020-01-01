珊珂携手盒马打造纯净空间

一提到珊珂，大家对它的第一印象是洁面乳，绵密的泡沫和洗后清爽保湿的特点，让它成了许多人的必囤好物。作为日本资生堂旗下国民品牌，明星产品可不止是洗面奶，还有非常优秀的护肤系列，深受人们喜爱，同时也见证了年轻朋友人生中的众多重要时刻。

为开启全新护肤系列，珊珂联合了盒马鲜生，一家倡导“鲜美生活”的社区化新零售平台。这次携手盒马开设「珊珂美肌，净焕笑颜」同城活动，为消费者带来纯净的护肤体验，以及更有质感的生活。

暖心冬季，珊珂与你一起跨年

为时两天的线下活动，以蓝白基调搭建起一个纯净空间，来到现场有种自然放松的舒适感。

为了让社区年轻人近距离体验新品，现场设立了新品体验区，提供全新护肤产品的试用。还有专业导购细心引导与讲解，亲身感受到新品的清爽水润。

除此之外，现场还设立了不同场景的拍照区，内置可爱盒马玩偶的娃娃机，吸引着来往路人排队体验。

在精美的场景前不少年轻人摆拍打卡，为现场增添了不少活力，同时也对全新护肤系列有了不一样的认识。

护肤达人喊你一起，响应珊珂净焕笑颜啦

各路网红达人们在体验线下活动过后，通过图文种草为珊珂打call，号召同城粉丝们前往线下打卡，近距离感受纯净的护肤体验。同期的微博话题#珊珂美肌，净焕笑颜#上线三天就收获了近300万的阅读量，可见此次活动的影响力。

不光是护肤达人们的种草，各大新闻网也纷纷为联合活动做宣传，将珊珂纯净自然的护肤理念传递给更多的人。

如今珊珂与爱用者共同成长，为他们带来更有品质的纯净护肤体验。今后也将继续推出针对不同肌肤类型的护肤产品，一同感受无间断呵护陪伴！