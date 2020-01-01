雪花啤酒#无界酒馆#

背景与目标一：

雪花啤酒公司推广高端酒是从2019年开始的重点策略。增大产品与消费者的接触频次是其高端酒推广的重要目标。雪花啤酒公司购买四川省四大城市的商业综合体中庭场地各1个月时间，那么如何以一个统一的载体无违和感地整合进四款风格、调性完全不相同的产品，同时体现出雪花啤酒高端酒产品阵营的整体丰满度，是需要解决的第一个问题。

背景与目标二：

如何在统一的概念/空间载体中，演化出创新化/品牌调性化的体验内容，将是影响产品与消费者接触频次的重要因素。

（一）策略：

高端产品要谈背后的文化和生活方式，这四款高端产品背后都有清晰的文化和生活方式倡导。

原浆一号：纯粹/返璞归真的生活态度

脸谱：传统厚重文化的认知态度

马尔斯绿：增加时尚感知的能力态度

匠心营造：匠人精神、工匠态度的映射

这四款产品能够给予都市人群生活方式的全新延展，拓展和延续了他们的体验“边界”、认知“边界”。

故，给予这四款产品一个统一的概念/空间载体：#雪花啤酒无界酒馆#

“无界”：雪花高端产品拓展都市人群体验/认知边界

“酒馆”：注重“惬意品酒体验”的理想场景

（二）创意：

演化出#雪花啤酒无界酒馆#的“无界场景”、“无界陈列”、“无界品鉴”、“无界活动”四大主体创意内容：

（1）无界场景-ICON的设计

以四面酒瓶与框架的形式构成画面，寓意着四种原有的生活方式被四款酒瓶打破，生活方式被无限衍生，达到无边界，不设限的效果。

（1）无界场景-无界材质的运用

“无界”，最显性的联想就是视线无阻、通透延伸，故采用透明可视化外墙材质承接“无界”视觉表达。通过无界可视化外墙，让店内的陈设、品鉴、体验都无保留地呈现于MALL人流面前

（2）无界陈列-产品旋转吧台

让四款产品在店内中心位置的品鉴吧台上以#旋转酒台#的载体形式强势抓取受众关注

同时强势吸引受众落座品鉴

（3）无界品鉴-跨界特调

运用创新的跨界特调手法，诠释都市人群的无界生活理念，也使消费者更为立体化地感受产品

甜甜脸谱（雪花脸谱X网红棉花糖）

血腥匠心（匠心营造X魔鬼辣椒油）

蓝绿仙果（马尔斯绿X高颜值果干）

暴走原浆（雪花原浆X跳跳糖）

（4）无界活动1-#无界人设#





<无界人设生产车间>准备了「人设酒杯」，把人设关键词“装”了进去，现场受众举着自己的「人设酒杯」， PICK自己想要的无界人设，且人设设计跟四款产品属性挂钩：花脸戏精、秀场猫奴、独行匠人、纯粹玻璃心….结合互动与合影两大功能，作为强势打卡空间。

（4）无界活动2-#生活方式无界秀#

高端体验店将在每个城市停留1个月时间，绝不能只是较为静态地“开”在那里。而应将其作为一个“品牌据点”，赋予活动资源，让其主动向外拓展影响

1个月拆分成4周，每一周对应一款产品，开展跟产品背后的生活方式匹配的针对都市人群的#无界秀#

原浆生活方式无界秀：#纯粹音酿#—不插电JAZZ啤酒音乐会

马尔斯绿生活方式无界秀：#绿镜大片#—新潮道具手机大片体验

匠心营造生活方式无界秀：#酒上添花#—浮游啤酒花手作体验

脸谱生活方式无界秀：#画艺脸谱#—国风团扇脸谱手绘

传播维度：

通过雪花啤酒双微传播及当地城市微信大号投放

执行维度：

建立项目专属团队（创意担当、视觉担当、工程担当、互动担当、演艺担当）

建立项目品控机制（场景品控、物资品控、演艺品控、场地品控）

（一）

线下影响人次：

四地共计88天的落地活动，总共影响400万+人次（落地皆为核心商圈，按人流量5万/天计算）

（二）

产品赠饮数量：

88天的落地活动，总共赠饮4800瓶高端啤酒，5万人次人口品鉴