摩登天空交互艺术装置：与宇航员来一次回应吧！

原标题：回应 Respond – 装置艺术

回应

我们和摩登天空一起，在北京朝阳大悦城的主题街区联手跨界交互艺术装置，该组互动装置灵感来源于MVM的宇宙特别计划I.M.O。

宇航员REZ独自漂浮在宇宙中，任何人都可通过挥动手臂的方式与REZ进行互动，我们将装置及互动过程本身称为“回应”。

“回应”提取了I.M.O中宇宙星际的核心概念，将宇航员REZ置于孤立的星际之中，同时允许任何人与REZ进行互动。REZ将按照对方手臂移动的路线进行移动，给予互动者反馈，从而达成互动，并形成一种“回应”。

“回应”这组装置并非仅仅想要制造宇航员REZ可以与观者进行互动的惊喜感，而是在尝试解构“互动”这一概念：REZ通过重复观者的手部动作即可达成互动，因此我们认为“回应”即为互动的基本要素。

接续对互动这一概念的思考，我们将“回应”这组装置的观看语境置于浩瀚星际以及孤身一人的宇航员这样的背景中，试图探讨人类对“回应”有怎样的需求。

从宇航员REZ的角度进行观看，则会得出对回应的需求来源于孤独感的结论——独自置身于星际中，对一切可能的信号进行回应的行为本身，是对自身孤独感的消解，也是在释放企图与他人建立联结的信号。

从互动观众的角度进行观看，REZ对自己手臂动作的模仿会令观众产生被回应的感受。

然而，REZ并没有产生新的表达，只是单纯重复动作而已，这说明对回应的需求并非来源于对新信息的需要，而是对自我表达的反馈的需求。

人们并不能从REZ的回应中得到什么，在REZ跟随手部动作进行重复时，互动观众其实是在进行自我表达并接受自我表达的反馈，在这样的互动过程中，观众对自我的感知得到了强化，这或许就是“回应“的意义。

许多艺术家倾向于加密式的艺术表达，在思考和意图之上，用视觉化的语言和艺术手法进行层层包裹，但“回应“更倾向于明确和简单的表达。

用单纯的以宇宙为背景的观看环境将回应的概念进行限定，用简单的跟踪手部动作的行为达成互动，形成“回应”，建立观众与宇航员REZ之间的关系，但这种关系显然也是观众与自身之间的关系。

无论观众从怎样的角度对“回应”进行观察，最终都能够将目光投向回应这一行为本身，在观众与REZ形成的镜像世界中，无需分辨是谁在给予谁回应，也无需分辨回应中需要表达的内容。

如同置身山谷之中，听到自己的回音一般，呼喊本身就已经预设了得到回应，也昭示出人类需要以“得到回应”的方式来确认自我的存在。

“回应”这组装置就是意图令观众在与宇航员REZ进行互动的过程中，通过对无意义动作的重复来挑动观众对意义的思考，用一种较为有趣的方式，解构“回应”这一概念，带给观众一种新的、有趣的观看体验。



