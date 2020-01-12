美的公益——每一个孤独的灵魂都身怀绝技

2019年11月底，有一个有关孤独的事件引起了大众的注意。它主题叫“每一个孤独的灵魂都身怀绝技”，把目光聚焦于比孤独更孤独的群体——自闭症儿童，用最温暖的方式，告诉每个人，热爱生活，去拥抱星光、晚风、暖阳……拥抱所有美好，我们都能和孤独和解。



美的生活小家电为自闭症儿童拍摄的公益宣传短片

1 . 精彩的营销，源于精准的洞察

其实，这是美的生活小家电做的一场事件营销，2019年11月30日，他们联合浙江省日月星辰自闭症儿童成长帮扶中心，在广州k11的梵高餐厅开业一日快闪餐厅“食色梵高餐厅”，引发各路大朋友小朋友参与共创，留下感人寄语。

“食色梵高餐厅”线下活动Vlog视频

他们把一群自闭症儿童的画搬到了梵高餐厅，让孩子们的才华肆意绽放，让我们看到了星星孩子的灵魂，哪怕孤独也依旧闪光。同时，还有一场“艺术和爱治愈孤独”的分享会探讨如何让艺术与爱治愈孤独，以及三道diy的艺术料理，既致敬自闭症儿童的艺术，又用美食抚慰了每一个孤独的人。在线上，通过他们的h5《食色志》，这些内容也同步传播。

食色梵高餐厅自闭症儿童画展现场图



自闭症儿童虽然孤独，却依旧能通过画作被人理解，甚至光芒焕发。他们一笔一笔画下的心声，就像我们的深夜朋友圈、一个人的KTV……孤独的灵魂的微光，其实动人；只要用心生活，也终究有人懂得。

扫码可查看本期《食色志》h5

2 . 营销前置，让产品为营销服务

在美的生活小家电的事件营销里，我们注意到，还有一款特别的保温杯。原来，这是用自闭症儿童的画作设计而成的随身保温杯。每卖出一件，美的生活小家电就会为他们捐献5元。

根据日月星辰自闭症机构孩子作品《至爱星空》设计的主视觉

根据作品《至爱星空》设计的美的迷你保温杯



其实产品是最好的营销素材，同时，产品也最能长久留存营销效果。

营销前置的思路，把产品本身变成了优质的传播素材。花时间打磨后的产品，既具备公益情怀，又颜值颇高，能充分为营销主题服务。在线上具备话题性，在线下随身便携的产品特性则便于形成用户的自发传播。

美的星空系列保温杯



通过这款产品，首先能感受到他们设计产品的初心就是公益，思考到了如何发挥孩子们自身的能量去帮助他们，其次如何能让产品持续地帮助星星的孩子。

用孩子自己的画设计保温杯，就能让每一个杯子都蕴含着星星孩子的艺术，每一份帮助都源于他们自己的动人作品，每一个购买杯子的用户都能为公益出力，用户每一次使用时也都将想起这些星星的孩子。把公益之善和产品之美结合得恰到好处。





在线上，进入天猫搜索“#星星的孩子#”，就能为孩子们献出一份关怀。

3. IP之路，触手可及才深入人心

玩转这次营销前置的是美的生活小家电旗下的食色IP，上一期食色IP和文学跨界，让文字之美变成生活之味。在思考这次食色跨界餐厅的时候，他们想到，灵魂被认真对待时，生活就是美的。于是，这次和公益、艺术的跨界应运而生。

食色IP的诞生，是因为美的生活小家电注意到，人们在奔忙之余，依然向往仪式感的美好生活，而科技易用的小家电恰好能帮助人们又快又好地获得生活的仪式感。





通过食色IP，品牌可以更轻松地和用户沟通，一起探讨我们该怎样才能有时间去生活，一起探寻美的生活还能有怎样新鲜的打开方式。

不断跨界联合的食色IP，打破了当前小家电营销的局面，在一次次契合的跨界中，为IP积累内容，线下用食色跨界餐厅玩转事件营销，线上的食色志则是一份美好生活提案，线上线下打通，让食色IP成为用户生活的一部分，让食色IP=美好生活的成长之路越发清晰。