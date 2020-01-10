《我在宫里做厨师》狂揽近亿播放，华帝如何携手今日头条将ip营…

《我在宫里做厨师》作为首档互联网宫廷饮食文化传承探索节目，以宫廷御膳为切口，融入传统文化，实现美食与味蕾共振、文化与观众共鸣。节目中御膳寻访人杨原与4位御膳复刻人，以及苏有朋、黄圣依、惠英红、刘钧、曾黎、张佳宁6位明星御膳体验官加入，让这档15分钟的微综艺，文化与娱乐兼具、看点十足。

自开播以来一直备受关注，屡次登上话题热搜榜，今日头条打造的《我在宫里做厨师》已收获近亿播放量，微博主话题阅读量也达到7000余万。而知名高端智能厨电品牌华帝作为《我在宫里做厨师》的独家冠名商，更是以此节目进一步获得了更多消费者的关注认同。

重量级明星大师云集 彰显宫廷美食之“色”





想要烹饪一道珍馐美味，必须严格挑选食材，而一档成功的综艺节目，也需要挑选最合适的明星嘉宾加盟，而想要打造受消费者认可的品牌形象，更需要精准的创意营销。

在华帝独家冠名的《我在宫里做厨师》中，苏有朋、惠英红、黄圣依、刘钧、曾黎、张佳宁等几位明星嘉宾，均是颜值与实力两开花的实力派，在《我在宫里做厨师》打造的清宫场景中表演的惟妙惟肖。

同时，“颜值”出色的不仅是明星嘉宾和宫廷美食，还有华帝各系列的厨电产品。在御厨嘉宾的烹饪过程中，华帝JWD8-V7干态洗碗机、i23007蒸烤一体机、i11105天镜MAX系列烟机也让观众感受到高端厨电的科技之美。在明星嘉宾们的助阵和华帝产品技术中，观众们看到了宫廷美食之“色”，也看到了华帝品牌形象的全新突破。

跨界营销创新 传递厨房文化之“香”

除了打造品牌形象，如何传递华帝的内在价值也是营销中的重要课题。

今日头条深耕美食综艺内容，把握住大众对娱乐内容愈发垂直细分化的市场需求，在美食的大品类里寻求“宫廷美食”这一小切口，其神秘性和专业性尤为吸引观众。《我在宫里做厨师》不仅是华帝跨界综艺，也实现了美食综艺和文化传承的“跨界创新”。

《我在宫里做厨师》聘请文化专家寻访讲述宫廷饮食文化，通过御厨嘉宾还原八珍糕、苏造肉、菊花火锅等宫廷菜肴，并将这些宫廷美食与宫廷历史融合，由明星嘉宾演绎宫廷人物与御膳美食背后的故事，打造出一档真实有料的微综艺。

通过将传统宫廷美食内容与综艺娱乐形式相结合，赋予传统文化新的时尚元素，让公众进一步提高了对华帝的认知度，其“智慧+时尚家”的品牌主张，也赢得了消费者的支持与认可。

现代科技融合传统元素 传承中国文化之“味”





品牌营销，更需要消费者认同。

华帝在《我在宫里做厨师》中，更将传统文化传承与品牌营销结合在一起，深入挖掘传统饮食文化中的厨房“基因密码”，承载中国人对饮食烹饪的本土化、个性化需求。

今日头条采用御膳寻访人×御膳复刻人×明星御膳体验官通过三种不同视角还原御膳，以「纪实+综艺」的综合形态，进行「文化+美食+娱乐」的完美结合。

字节跳动全矩阵联动 整合运营内容出圈





字节跳动旗下多产品同步宣发，构建起多内容、多体裁的产品联动式生态矩阵，使节目内容实现传播发酵的最大值，站内累计播放量破1亿，微头条主话题阅读突破1.5亿，抖音挑战赛视频播放量超过1300万。

300+主流媒体纷纷站台，不一样的御味引发新观点，中国青年网、中华网、环球网、南方新闻网等，多家主流媒体跟进报道。50+行业媒体口碑推荐，御膳开启美食综艺新格局；1200+行业内媒体人朋友圈推荐，御膳成美食新宠。

优质的内容制作，品牌跨界的巧妙营销，搭配今日头条的数据分发优势，《我在宫里做厨师》节目的走红，也为更多的微综艺节目宣发起到了参考作用。