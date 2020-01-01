把你心里的少年，掏出来

“ 在 某 一 天

出 现 了 跟 你 长 久 以 来 的 追 求 毫 无 关 系 却 超 越 了 那 一 切 的 重 要 的 东 西 ”

《虾米寻光计划》艺人宣传片





——————————————————————————————————————————————————————

你正处在一个最最最习以为常的发呆状态中

你躺在沙发上

又或者你正经历某个十年一遇的难忘处境

全心全意地享受这段

你认为最应该奋不顾身的时间

不管事实是美妙或是痛苦的

你都认为是精彩的

是你自己的

然后他也出现了

那些旋律悄无声息地插进记忆里

一直到现在

你看到他们好像没有剃干净的骨头

连着肉把当时的你从里往外抽出来翻了个彻彻底底

最后你只记得

你心里的那个少年

——————————————————————————————————————————————————————

《虾米寻光计划》艺人宣传片













虾米寻光计划第二季，WAV、KWORLD 、Doris何小河、方拾贰、未来星 3Bangz、Shawee、Sarah、邹施如、GALI、阿克江LilAkin凭借在全民终极决选中的亮眼表现最终也入选寻光计划 II 年度音乐人

此外寻光计划 II 还把寻光特别奖颁给无论在作品水准和粉丝基础受到肯定的民谣乐队 – 沼泽，让他们以特殊的方式加入寻光计划，在未来碰撞出不一样的新鲜玩法

这一次我们熟悉了解每位选手风格，展示其属性和元素

大玩视觉冲击，量身打造他们自己风格的个人秀

《虾米寻光计划》艺人个人版宣传片





值得期待的是

作为虾米音乐重点打造的原创音乐扶持计划

寻光计划第二季在寻找“新锐声音”的阶段已暂早段落

但这只是扶持计划的第一步

随着未曝光少年走入我们的视野

围绕他们而展开的专辑歌曲MV也在紧锣密鼓地制作着

相信很快大家就能听见这些新的声音

也希望每个人都能见到自己心里的那个少年



