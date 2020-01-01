洽洽借力AR创新，步入品牌营销新时代

随着消费升级，消费者愈发倾向于健康、营养、有品质的产品，以坚果瓜子为主营业务的洽洽也不断进行产品升级，推陈出新。首先在视觉包装上进行创新，推出了山核桃味瓜子、焦糖味瓜子等颇受大众欢迎的新品，短时间内即引爆市场。

临近春节之际，洽洽联合蚂蚁特工推出全新AR交互玩法，产品针对洽洽山核桃味瓜子和洽洽焦糖味瓜子，并赋予不同的营销属性。消费者在购买产品后扫描指定识别图，即可参与游戏以及品牌方推出的活动，完成消费者与品牌方之间的互动，形成营销闭环。

用年轻的方式，玩转AR营销

以AR交互为载体，将品牌商、终端零售商、消费者与产品连接起来。通过流通于线下的产品作为流量入口，贯穿线上渠道，并将线下消费者引导至洽洽瓜子的天猫官方旗舰店，培养消费种子用户。为品牌方革新互联网化的营销思路的技术。有效解决品牌商对用户、消费者三个终端角色的精准营销诉求，并深度融合线上线下，最终帮助品牌方引爆销量。

洽洽焦糖口味瓜子和洽洽山核桃口味瓜子，根据不同的产品包装，不同的识别图，所呈现出的AR动画也不同。

新颖的AR交互玩法，能够让消费者快速提起对洽洽品牌的兴趣和好感，为品牌方快速聚拢和沉淀到大量的新鲜潜在消费客群，吸引消费者像日常“吃瓜群众”一样去感受整个经过，也使洽洽品牌的情感色彩更加丰富和多彩化，进一步强化了洽洽品牌对消费者的归属意义和认同感。

现如今的网络环境，用户注意力分散，媒介效果日益减弱，仅仅是获取足够的曝光与关注已十分不易，还想要促成流量下沉向销售端转移，更是艰难异常。相信不少人也发现了，如今的营销已不再只是单纯的某一方面，而是归纳品牌与销售一体的同时动作。

洽洽在本次营销上，做足了充分的考量。以用户体验为核心，延展营销背景，与消费者形成联结。AR技术的发展不仅改变了人们的生活方式，更改变了人与人之间的连接方式。对于品牌方而言，AR能为产品及品牌带来的价值不仅仅是引流、提升客单价，而是体现在数据赋能和场景挖掘上，洞察消费者决策场景，在不同场景下提供个性化产品和服务。

未来，蚂蚁特工将与更多一线品牌形成战略合作，运用AR创新营销，致力于为品牌方提供丰富、极致个性化的AR定制化产品和服务体验。