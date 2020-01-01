考拉双11狂欢节：可靠的，11抱住

您知道电商吗？

您知道跨境电商吗？

您知道做跨境电商的考拉海购吗？

您知道考拉海购有自营正品优势吗？

回答这几个问题的过程，就是我们一步步寻找考拉平台的挑战与机遇，推出考拉抱，这个“可靠”概念的过程。

项目背景：

• 与天猫国际，亚马逊，海囤全球等竞品相比，考拉海购在用户心中的知名度相对较弱。

• 考拉海购加入阿里后，平台整体服务能力和营销能力都有所提升，在双11的营销节点，客户希望借势重塑品牌力。

挑战&机遇：

恰逢双11，针对考拉海购知名度不高，正品自营优势不突出的问题，借势加入阿里，持续强化考拉海购的自营正品特色，树立可信赖的消费者心智，展现全新的考拉海购形象，从而在嘈杂的双11战场脱颖而出。

策略洞察：

对于用户来说，“正品”是海购过程中首要关心的问题，而考拉海购的自营模式，具有区别于其他平台的独特性，能购保障正品优势，且在加入阿里后，更能够提升整体服务能力，完善营销链路，让用户的购物体验更加踏实，更加可靠。

在进行考拉海购的差异化研究时，我们发现考拉的标志性抱树动作深入人心，同时考拉本身也自带温暖踏实的感受，所以我们希望以“抱”作为概念切入点，去传递考拉海购安心可靠的平台特质和品牌形象。

最终我们提出了核心主题：可靠的，11抱住。

创意执行：

为了突显考拉品牌在海购竞品中的可靠形象，塑造出“买进口正品，上考拉海购”的消费者直接印象。我们以“抱”为切入点，打出一系列的创意组合拳。

在双11预热期，上线一系列“考拉抱款”商家联合海报，提炼考拉抱的可靠形象；