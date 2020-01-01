有道词典笔2.0再现草蜢经典—《开学家长联盟》

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九月开学季，在家里呆了一整个暑假的孩子们终于回到学校上学了，爸妈们总算可以松一口气。这样一个“普大喜奔”的日子，网易有道词典笔为此专门上线了一支有道金曲《开学家长联盟》MV，用复古年代金曲唱出了带娃爸妈们的心声。

                                  

歌曲改编自草蜢的经典曲目《失恋阵线联盟》，这首歌曾经火遍中国大江南北，听过的人直接暴露年龄。演员们夸张沙雕的表演和魔性洗脑的画面，在配上熟悉的旋律，上头了上头了，仿佛在看草蜢版的《我爱我家》。

                                  

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                                                                               放暑假在家被吵得爆炸

                                                                               夏令营七天要两万八

                                                                               补习班语数英物理生化

                                                                               全家日子过得紧巴巴

                                                   

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开学了起床就像被体罚

送学校晚高峰接回家

家长群有微信一条不落

最怕老师把我电话打

                                

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我们这么在乎他

却被他全部抹杀

越疼他越生气

永远理解不了他

小时候那么乖

长大了就反了他

可能是充话费送的吧

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抢学位一头往学区房扎

小升初初升高把我压

最要命高三有千军万马

最怕孩子要当路人甲

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邻居家已经保送了清华

朋友家目标只考北大

亲戚家要出国哈佛学霸

我家要考蓝翔挖泥巴

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写个作业全靠吼

完成全靠爸和妈

想喝水肚子痛

字迹像是在画画

装感冒装发烧

叫我给老师请假

不如学校我去上吧

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找一个能做自己的方法

让家长好好的放个假

如果说学习中成绩下滑

买支词典笔来辅导他

就算已经工作不会再买词典笔，点开这支MV也能收获今日份的快乐源泉。

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