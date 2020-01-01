有道词典笔2.0再现草蜢经典—《开学家长联盟》

九月开学季，在家里呆了一整个暑假的孩子们终于回到学校上学了，爸妈们总算可以松一口气。这样一个“普大喜奔”的日子，网易有道词典笔为此专门上线了一支有道金曲《开学家长联盟》MV，用复古年代金曲唱出了带娃爸妈们的心声。

歌曲改编自草蜢的经典曲目《失恋阵线联盟》，这首歌曾经火遍中国大江南北，听过的人直接暴露年龄。演员们夸张沙雕的表演和魔性洗脑的画面，在配上熟悉的旋律，上头了上头了，仿佛在看草蜢版的《我爱我家》。

放暑假在家被吵得爆炸

夏令营七天要两万八

补习班语数英物理生化

全家日子过得紧巴巴

开学了起床就像被体罚

送学校晚高峰接回家

家长群有微信一条不落

最怕老师把我电话打

我们这么在乎他

却被他全部抹杀

越疼他越生气

永远理解不了他

小时候那么乖

长大了就反了他

可能是充话费送的吧

抢学位一头往学区房扎

小升初初升高把我压

最要命高三有千军万马

最怕孩子要当路人甲

邻居家已经保送了清华

朋友家目标只考北大

亲戚家要出国哈佛学霸

我家要考蓝翔挖泥巴

写个作业全靠吼

完成全靠爸和妈

想喝水肚子痛

字迹像是在画画

装感冒装发烧

叫我给老师请假

不如学校我去上吧

找一个能做自己的方法

让家长好好的放个假

如果说学习中成绩下滑

买支词典笔来辅导他

就算已经工作不会再买词典笔，点开这支MV也能收获今日份的快乐源泉。