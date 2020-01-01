网易云音乐2019温暖瞬间盘点：这些世间美好，与你环环相扣

原标题：网易云音乐盘点的2019温暖瞬间，竟然看哭了

1月9日，网易云音乐在站内和微博上上线一个2分13秒的短视频《世间美好与你环环相扣——2019年那些温暖瞬间》，才一天时间在网易云音乐站内播放量超60万，微博上播放量超700万。

网易云音乐打造的这支“粗糙”的短视频，获得了学习强国、共青团中央、央视频、中国新闻周刊、国务院国资委新闻中心等官方机构、媒体的广泛点赞和转发。

在网易云音乐、共青团中央官方微博，以及网易云音乐站内评论区、歌曲评论区，众多网友表示：“是让人止不住感动，刘磊的瞬间。”“这个视频与这首歌，莫名感动”“看得热泪涌上眼眶”“平凡的人，伟大的祖国，都值得热泪盈眶”。

2019那些温暖瞬间，这些世间美好，与你环环相扣。

人最怕突然听懂一首歌。优美旋律搭配美好的歌词，让听到的人猝不及防地勾起心里的那份温情，在治愈中带给人相信美好、相信爱的力量。

凉山州山火，30名扑火队员牺牲，不顾生命的守护，这是爱的力量。

“送战友、踏征程……”，兄弟，出生入死，我们在一起，这是爱的力量。

尽管连续奋战数夜，幸好，宝宝仍在酣睡，硬汉柔情，这是爱的力量。

空难我没想过活着回来，奇迹之所以出现，这是爱的力量。

人在世上活着，再苦再累都要开心，为家人在等我，这是爱的力量。

虽然相聚很难，但爱情却很久，相同的使命感，这是爱的力量。

6旬老人为90岁母亲跳舞，以前是你哄我开心，现在轮到我了，这是爱的力量。

支教很苦但呵护未来，这是爱的力量。

改变一个孩子的命运，我们能坚持多久，答案是三十年以及更远的未来，希望工程，这是爱的力量。

……我们还看到更多的中国力量。

胖五飞天箭指星辰

嫦娥登陆月背，人类探索未知领域，依然在路上。

雪龙南极破冰，风雨兼程永不停歇。

国产航母山东舰交付，此时漫挥天下泪 有公足壮海军威。

5G投入商用，更好的未来徐徐展开。

中国女排11连胜，中国永不言弃。

2019国庆，今日中国可如你所愿。

2019年，在@共青团中央 网易云音乐账号与网易云音乐平台联合发起的“与世界言和”公益活动中，由柏松演唱和作曲、尹初七作词的《世间美好与你环环相扣》歌曲成为获奖作品。这首歌曲充满爱的力量，一经推出，播放量迅速突破10亿，日均播放量高达3000万+，评论量突破30万+，引发全民温情共鸣。

短视频上线后，再次引发大家“热泪盈眶”，BGM和温暖瞬间的搭配，网友在网易云音乐、微博、B站、虎扑等平台留下众多积极温暖的评论。

希望2020年，不负韶华，愿世间美好与你环环相扣。