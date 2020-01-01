趣多多天生爱“逗”，《少年可期》更要逗

【一、挑战与目标】：

师者，所以传道受业解惑也。芒果TV首档师徒关系探索体验类真人秀《少年可期》，徒弟身上的成长烦恼和职业迷茫，以及师父多年行业经验的传授和解答，形成了一种极具吸引力的磁场关系，年轻观众们能够从初入行业的徒弟身上形成情感共鸣，又能从经验丰富的师父身上寻找为自己解惑的答案。趣多多品牌以一种趣味化的态度与节目内容高度融合，让趣多多陪伴少年们，在生活中轻松面对各种难题，让天生爱“逗”的slogan深入人心。借助芒果TV打造的全新真人秀《少年可期》，趣多多品牌向用户深耕品牌理念，展开一场别开生面的场景式营销和沉浸式体验。





【二、洞察与传播策略】：

4.品牌如何通过对市场和消费人群的深度洞察，制定行之有效的营销传播策略？(25%)

节目突破“家庭视角”下的观察类综艺，开创新视角从“师徒关系”进行切入，“乐华七子”NEXT男团为“徒弟”，趣多多通过不断在节目中植入各种环节，助力少年们逐一拜访音乐界的六位前辈，与师父生活在一起，同吃同睡同劳动，展现出新时代下师徒间代际差异的相处方式，节目充满戏剧张力和综艺爆笑点。在面对节目核心受众年轻群体，合作品牌趣多多通过与场景内容的深度融合，巧妙传递品牌调性，照顾用户观看体验的同时，针对用户需求进行完美贴合的植入，打通年轻物质需求和精神需求，精准渗透目标群体，再搭配灵犀、花字等多元呈现显示让品牌与内容话题连接更加自然，引爆传播。

【三、核心创意】：

1、深度植入：

将产品巧妙融合剧情及场景，艺人交互让植入大放异彩。第九期丽江站，古城剧本杀环节，将曲奇饼和曲奇包作为任务线索植入剧情中，配合NPC引导艺人与产品深度交互，笑点不断，逗趣十足，充分将趣多多好吃又“逗趣”的属性传达给观众。 ”

2、花字植入

巧妙选择搞笑逗趣节目情节，结合产品卖点，加深用户记忆

3、产品露出

将产品巧妙融入游戏、聊天等场景，展现产品特色，便于与嘉宾自然交互。

【四、执行过程】：

1、花式口播

艺人花式口播Cue产品，“天生爱逗”的卖点让观众印象深刻。

2、核心门户媒体强势曝光,全网声量直线升温。门户网站焦点图吸睛，超强曝光位营造全网高热声量,平面媒体深度报道，节目匠心品质深获业内认可

3、KOL高能内容输出内容和口碑获双赢。头部微信KOL自发深度解读节目立意，微博KOL花式刷屏，艺人联动站台，全网“拜师热”粉丝声量空前高涨。

4、粉丝走心实名安利 破圈层获大量网友好评

【五、效果与成效】：

《少年可期》全季共13期正片，累计总播放量达20.2亿次；全端热搜共63次，微博热搜12次，全网稿件评论累计100万，其中最高评论量达6.6万；微信文章10万+稿件52篇；#少年可期#主话题阅读量达21.8亿，讨论量达1349.7万.权威媒体大力点赞,节目立意获高度认可, 光明日报、光明网、光明日报客户端、人民日报客户端、香港明报、《中国广播影视》、《广电时评》、《上海电视周刊》杂志等权威媒体集体助力点赞！对节目中主推的“引导当代年轻人主流青春价值观”、“观察类综艺新视角”、“新时代师徒关系”等内容方面给出了高度评价与肯定,称赞节目立意正能量。网媒持续增大曝光度，评论直接破60W+，海量媒体蓝v声量支持，引导话题积聚超强热度.

节目播出后，趣多多“关键词微指数环比增长1354.11%.趣多多陪伴着《少年可期》,深度挖掘年轻群体审美和喜好、将青春态创新内容与正向价值有机融合的又一次创新探索和示范。