飞猪双11“玩精”上线：全球FUN肆玩，越玩越过瘾

项目背景：

飞猪作为一个主要面向年轻消费者的订票旅行平台，欲打造一个满足年轻消费者休闲度假的品牌，为年轻消费者提供更加自由、更具有想象力的旅程。

继去年“越玩越过瘾”之后，开始形成“好玩”的品牌心智，建立了区隔于其他旅游品牌的独特主张。基于今年提出的“玩精”概念，飞猪希望能使“玩”更深入用户心底，引发年轻消费群体更深的情感共鸣。

项目挑战：

新概念“玩精”应该如何与消费者沟通，并打动大众使其做出行动。

洞察与策略：

号召别人去玩，不如先向人们展示可以怎么玩。对于旅行，每个人都有自己的喜好，也有自己的玩法。在玩的领域里，总有一些高手玩的花样更多，玩的时间跟长。我们希望通过“玩精”玩出的花样和飞猪推出好玩的路线，触发普通人玩的欲望，马上出发。

创意执行：

以不同人物特性为核心，覆盖具有国际化与想象力的旅行场景，打造属于年轻消费者的玩精宇宙。玩精海报可以让消费者通过玩精物种找到身份认同感，创意视频更可以让不会玩、不知道怎么去玩的普通消费者，更加直观地接收到玩精们好玩的经验与飞猪精选旅行路线，在双11马上出发。

1.“如何让自己变得很会玩”创意短视频

选择美食、住所、打卡、购物、探险这五个维度作为切入点，诠释“玩精们”是如何让自己变得很会玩。并在片尾给出了基于普通用户的“如何让自己变得很会玩”的答案，那就是出发吧！

2. 21张“玩精”海报

诠释各种“玩精”各自不同的瘾，引发用户共鸣，通过发现自己的瘾去追寻旅行的意义。

项目效果：

1.飞猪品牌篇《如何让自己变得很会玩》全网总曝光3.5亿

2.千万级UV引流进站