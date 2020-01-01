  梦幻西游找王一博当店主：不营业，但也不打烊

原标题：梦幻西游三维版：为梦一博

独家营业 为梦一搏

经典玩法、莫兰迪配色、MMORPG、三维版再加上梦幻西游，这么炸的游戏当然请到了当红最炸Slash Boy – 王一博。

提到王一博，大家就会想到的让人尖叫的颜值、还有舞蹈。王一博作为当红小生，不乏众多代言，从时尚品牌到汽车，而游戏还是第一次。怎么让王一博和梦幻玩到一起呢？





客户提出这次和王一博是很“深”的一次合作，除去广告和营销，在产品方面。也会有王一博的角色以及限时的活动玩法。也就是说，游戏里是真的可以和王一博深度互动的。

所以，一开始的很多想法提案都变得很“肤浅”，诸如古风、潮流的，毕竟，只是做一条卖代言人颜值的广告并非我们的初衷，这样的组合必须走心。粉丝经济时代，除了捕获到粉丝的眼光、还要捕获他们的内心。

而王一博本身是有很多故事很身份的人。真实的故事以及洞察是这次大家共同的目标，当一起讨论到王一博自己本身的一个人设——不营业时，结合王一博本身多种身份，一个一博有限公司的概念，既然是个不营业的店主，那么背后是什么原因呢？

围绕“不营业，但也不打烊”这个概念，通过粉丝角度诠释王一博的梦想、坚持和完美主义，加入一些奇幻的感觉，最后引入到梦幻西游的世界，号召大家一起做一场永不打烊的梦。

而上线过后，效果也是不俗，我们收获了20亿阅读，800万讨论，再次被王一博的影响力折服，而粉丝们除了为一搏应援，也加入到了游戏，甚至也对广告做出了走心的评价。









