工银银联生肖信用卡：十二生肖海陆空接力跑，酷毙了！

2020年是农历鼠年，作为十二生肖之首的鼠又开启了新一轮的生肖轮回。中国工商银行信用卡和中国银联携手，借机推出「工银银联生肖信用卡」，以十二生肖的故事开头，却没有重述十二生肖如何赛跑排位的故事，而是讲述了生肖确定之后，他们每年都在做些什么。一起戳视频揭开谜底~

传说中，十二生肖夺得排位第一，各路动物“好汉”各显神通，你追我赶，最终由机智的老鼠夺得冠军。在十二生肖选定排位之后，他们分别被确定为每年农历的生肖轮值，随着十二年的时间周而复始，循环接力，就像视频中的十二生肖接力跑一样，光阴滚滚向前，生肖将像“圣旨”一样重要的东西传递下去，穿越时空，续写着属于每一个人的传说。

影片一开始是一个皮影戏讲十二生肖故事的画面：“混沌初分，说那玉皇大帝……不过接下来，咱要说的是那后续的故事。”话音至此，观众席中的牛头面具人回首，奔向门外，上墙飞檐走壁，将手中的“圣旨”交到了下一个生肖“虎”的手中。

接下来分别是“兔”、“龙”、“蛇”、“马”、“羊”陆海空接力。动用越野山地摩托车、水上摩托艇、甚至是火箭、高铁。把这个“圣旨”一棒一棒马不停蹄地往下传递。

接下来是长城上跑酷的“猴”哥，用脚步丈量着祖国的大好河山，将接力棒传递到雄“鸡”手中，这只鸡也毫不示弱，拉起滑翔伞就是高空一顿翱翔。顺势让接力棒从天而降，落入街机游戏前的“狗”手中。

而此刻，画面从现实穿越到街机中，街机中的主角滑板“猪”，带着接力棒奔向了最后一棒——“鼠”。

至此，十二生肖完成一个接力的轮回，这也意味着下一个十二年的开始。生肖天团齐聚，“圣旨”展开：“续写属于我们的传说。”

活动预告之「十二生肖排位传说」

想知道生肖排位是怎么来的吗？看下面这个传说就知道。