沃尔沃93周年宣传片，由员工出演：以最好，为最好

2020年4月14日,是沃尔沃汽车诞生93周年的生日。而在不久前,沃尔沃汽车也迎来了与吉利控股集团并购十周年的纪念日。

为此,沃尔沃汽车推出了一支献给沃尔沃汽车全体员工、车主的宣传片,诠释了什么是沃尔沃式的“最好”。此次广告大片的创意由TOMORROW全权代理,并与Sweetshop合作完成拍摄执行,为沃尔沃汽车庆生。

点击查看完整广告片:

什么是沃尔沃式的“最好”,怎样才能以动人的方式传递出沃尔沃所坚持的文化?TOMORROW以“最好的我们,给最好的你”(The Best For The Best)作为主题,从研发部门、设计部门、供应商管理部门、工厂、售后部门和销售部门等6个至关重要的部门中,选出了6位真实员工及其家人们参与本次拍摄。

在长达3个月的筹备和拍摄工作中,TOMORROW从每一位参与试镜的员工身上,看到了他们对这份职业的热忱与专注,同时也发现,在生活中他们也是一群富有激情和好奇心的人。他们既是沃尔沃汽车的制造者,也是消费者,他们是一个员工,也是一位父亲,一个女儿。

影片中的画外音代表了沃尔沃汽车的共同价值观 —— 他们和所有的车主一样,他们也会迷茫,会失落,但永不言放弃。是最好的他们,在为最好的你们,创造出最好的产品。

TOMORROW作为创意代理商,为本次主题广告提供了创意脚本,包括1条宣传片和6条采访短片,同时与Sweetshop和导演YC Tom Lee合作进行拍摄制作。宣传片采用了极具富有情感的视角,讲述了每一位沃尔沃汽车员工的故事,展现了他们与品牌之间的一种独特联系。

TOMORROW的首席执行官 Rogier Bikker 表示:“品牌不仅仅是一个名字一个logo,一个品牌是所有员工共同创造出来的。员工们来到沃尔沃,是受到了沃尔沃价值的吸引,他们在工作中秉持这样的信念去制造一台车。但同时,这些员工又是沃尔沃品牌的真实缔造者,他们同样也秉持着这样的价值去生活,去创造。现在,沃尔沃不再是一个符号了,它同时也是一群真正的人,人是有温度的。”

