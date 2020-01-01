vivo邀请李诞、姜思达、海龟先生走街进巷，发现三座城市之美

选择一座城市去流浪，你要去哪里？不同的城市有不同的性格，而你又是否发现了呢？

在迎接新的一年来临之际，vivo X30系列邀请李诞、姜思达、海龟先生开启“发现城市更多美”的话题，从这三位非典型的沪漂，北漂，蓉漂视角，带人们发现不一样的上海、北京、成都。

李诞 上海篇



不是只有草原是一望无际的，上海也是。最爱上海的“冷漠”，凑近看全是热情。2020努力折腾，早点下班。 ——李诞

上海的魔力，到底是哪来的呢？

上海，什么有意思的人都有。大家忙着自己的事，折腾着自己。

一个把握一切时间折腾自己的调酒师，和凌晨五点在健身房折腾自己的年轻人，到底谁才是真正的“神经病”？

上海的魔力在哪？“其实，问题在哪，答案就在哪。”

“最精致的上海走进一看，是每个人的不舒适。”

姜思达 北京篇

北漂几年，无论干嘛，也还是有些漂感。北京会给远处每个人的故事标记上不同的符号，但走近后会发现，总有一个破折号指向故事的下一篇。 ——姜思达

北京的破折号

初来乍到，北京用一连串的问号，和自己打了第一个招呼。

面对橱窗里金色的一切，会发现自己是灰色的。

城市快速变化，自己心中的藏下无声的感叹号；当认识的新朋友越来越多，听到的双引号也随之增加；努力也许会让自己等到那条来自北京的波浪线。

在很忙的夜晚，向上望去，会发现“北京的破折号，没有尽头，但永远朝向远方。”

海龟先生 成都篇

没有一顿火锅搓不出的灵感。我们在成都“闲”出下一首歌的答案。 ——海龟先生

成都的细节和生活的惬意

成都，对于南方人来说是一个不太冒险的选择，一个够得着的归宿。

不论城市如何发展，都藏不住成都人骨子里的安逸。

跑起来很拼的出租车司机，天冷了也要在街边小店叫上一份蹄花。

就算很能干的家庭主妇，一遇到麻将桌也会驻足观战。

灵感不来的时候，就跟大家去吃个火锅，而店里的一个走菜小哥都有你没体会过的一面。