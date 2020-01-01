百草味x易烊千玺：这场演吃会，每一帧都能回味

9月22日，百草味易烊千玺中国味演吃会上线。从清晨六点到深夜零点，六条大片陆续上映，在微博、抖音、天猫旗舰店三大平台同步放送，全天霸屏。在这场演吃会里，代言人易烊千玺带你穿越回到古代，在朝食、日中、夜半等不同的时辰里，一边品味古人的生活意趣，一边品尝百草味各色零食。

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六款古色古香的中国风，搭配意想不到的反转，

何不一同寻味？

| 不同的“食辰”，不同的中国味

今夏，《长安十二时辰》掀起中国风潮，易烊千玺文人气质获赞。作为国货品牌，“中国味”是百草味的传播重点。我们决定借国潮这股东风，来一场中国味演吃会。

古人云，一日之中，时各有宜。不同的时间，有不同的习俗；不同的美食，也有着它们的“最佳赏味期”。我们结合中国古代传统文化，为百草味不同的零食找到了最合适的时辰，让易烊千玺分饰数角，以琴师、剑客、文人等形象，品中国风，尝百草味，展现古人享用美食仪式感的同时，又让人有满满的食欲感。

| 深挖中国味 承包国风潮流

古人的仪式感，体现在“时各有宜”，什么时辰做什么事，皆有讲究。为了让这场演吃会的“中国味”更加正宗和有范，百草味在时辰选择、到场景设置、再到服化道等方面，都可以说是颇有“心机”。

从古琴声声绕梁，到品赏镇国之宝《五牛图》；从唐代盛行的品香，到古代传统茶道；有挑灯看剑的豪迈，也有红泥小火炉的温馨，六个视频，道尽文人侠客的起居日常。

<道具>

在第三回，日中品香调息中，唐代品香之风盛行，视频中易烊千玺使用的道具香球，考据自文物——唐朝葡萄花鸟纹银香囊。

<场景>

在第六回，夜半围炉夜话中，还原了白居易诗作《问刘十九》中的场景和意境——在一个晚来天欲雪的深夜，诗人在温暖的室内，独自煮一只红泥小火炉。

<情节>

每支片子的情节，都会设置一个创意神反转，无缝衔接到百草味零食。如第二回，易烊千玺从《五牛图》紧实的牛腱中，变魔术般取出大块原切的牛肉粒。

| 量身订制代言人演吃会 承续品牌专属IP

2015年第一季杨洋演吃会，通过销量与时长挂钩的营销方式，实现了新客增长120万、总销售额达1.7亿的成绩。

今年，百草味将“中国味”作为自己的沟通重点，推出颐和园联名国潮礼盒“八方潮盒”，并在新年官宣新代言人易烊千玺，喊出“百草味 中国味”品牌主张。此次中国味演吃会，可以说是为百草味和易烊千玺量身定制。

热播剧《长安十二时辰》中易烊千玺饰演公子李必，其古装造型和文人气质广受好评。而这场接档“十二时辰”的十二“食”辰演吃会更让粉丝大呼过瘾。

不少粉丝表示“过年了”“策划绝了”，吹爆演吃会内容。眼神杀、蒙眼杀、眼镜杀等各种look让演技粉、颜值粉、声控粉都惊喜不已，一经推出便收获了粉丝的尖叫声。更有饭圈大佬提笔产粮，用演吃会素材二次创作。而千玺帅气拔剑、蒙眼品香等“名场面”更是被不少媒体转载。

▲粉丝吹爆演吃会创意

▲饭圈画手为演吃会出图

▲媒体转载报道易烊千玺演吃会古风造型

百草味演吃会，是一场以艺人为核心，在内容上深度挖掘艺人，在传播上充分调动粉丝参与的系列营销活动。正是明星、品牌、粉丝及用户三方的有效联动，造就了战役持续的成功。

| 创新媒介形式 承包抖音屏幕

此次演吃会，顺应移动端短视频兴起的趋势，以竖屏视频形式为主，实现最原生的手机端观看体验。

演吃会当天，百草味按不同时辰，相应时间在抖音APP上线一支完整版信息流广告，营造易烊千玺在手机里“实时演吃”的感觉，有效引流用户到店购买相应产品，成功实现高性价比电商转化。本次抖音信息流投放，转化效果显著，每日坚果+牛肉粒作为前2支投放视频，点击率高达 2.14%。比同期同类品牌投放点击率高出近3倍。

本次演吃会内容形式和媒体投放的双重创新，让本次战役，成功在双十一前的购物淡季为百草味带来了不小的收获。演吃会6款同款产品销售额比9.17吃货节同资源下平均提升118%,牛肉粒提升100%，小火锅提升400%。

| 引导热度转化 承包流量和销量

微博是此次战役中，调动粉丝参与的主要平台。在本次“演吃会”中，从官宣到上线，百草味通过六波营销，持续引爆粉丝群体。

9月17日，官宣演吃会主题海报，发起“猜同款”活动，吸引粉丝关注；

9月18日，发布易烊千玺抱抱大礼包ID视频，给到剧透；

9月19日，发布精剪预告片，一静一动，设置悬念，引爆粉丝热情；

9月19日-21日，免单抽奖，拉动粉丝购买支持偶像；

9月20日，发布易烊千玺亲口预告演吃会上线ID，进一步聚拢关注；

9月22日，三大平台，六条大片持续分时段上线，全天引爆。

微博话题#易烊千玺演吃会#收获了4.8亿阅读量，视频播放总量2565万。（截至2019年10月8日）

本次演吃会战役，百草味充分利用易烊千玺号召力，深挖艺人形象，创意运用传统文化元素，创新媒介发布方式，成功完成“从流量到销量”的直接转化，引爆网络话题，收获了长期的品牌效益。但我们相信，对于拥有【演吃会】这个“专属”IP的百草味而言，最耀眼的营销火花，永远在下一次。