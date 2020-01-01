京东神机PK乡村土鸡，助力智慧物流春节下乡

新年到，年味浓，无论城里，还是乡下，大家都有一件非常重要的事——那就是买年货！

城市年货配送当然畅通无阻，但乡村年货配送，可真让人挠头。为了解决“最后一公里”的配送难题，京东物流推出“智慧物流下乡”的举措，除了京东小哥，今年还带来了一些神“鸡”，一齐为春节运输一起保驾护航。

这不，京东神“鸡”还和农村土鸡进行了一场PK，胜负如何，您往下看～

安全性PK

没有安全意识的鸡真气人！

我家的仓储机器人不气人！

仓储机器人包括天狼、地狼，竖亥、秒收等智能设备，拣货、分拣、运送，一套动作行云流水，每一步都稳稳的，保证货物运输安全。

方向感PK

没有方向感的鸡真气人！

我家无人机不气人！

我家无人机是根据送货需求，进行分析统计、量身定制的专用机型，可以智能导航，准确定位，乡村最后一公里配送的难题轻松解决！

时间观念PK

没有时间观念的鸡真气人！

我家的配送机器人不气人！

在部分城市和乡村地区已经常态化运营近两年的配送机器人，也将在春节期间继续为大家送去“惊喜”，保证运输时效，无论什么需求，一定及时送达！

“物流机器人”、“送货下乡”是一个存在于公关稿的词汇，人们很难切实建立起送货机器人与生活的切实联系。但大家都对农村有一个共同的印象，就是家家户户院子里养鸡。

我们抓住“鸡”和“机”的谐音关联，视频中农民吐槽自己家的鸡气人，后面一个反转出现京东配送机器人，表现机器人送货准时、安全可信赖 精准定位的三大特点。通过夸张幽默的演绎，建立起机器人有温度的形象。

京东一下，年味到家。春节送货，就看机器人们大显神通吧～