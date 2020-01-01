连连跨境支付邀请30位从业者，向圈外人讲述“啥是跨境”

原标题：就现在，别搜索，你知道“啥是跨境”吗？

身处“跨境电商”“跨境支付”这些新兴且快速发展的行业，从业者们经常要向大家解释“我是做什么的”，也会遇到别人对于自己工作内容的“误解” 。

由于工作性质的原因，工作日在深圳，跨境从业者是“Amy”“Tommy”和“Sunny”，过年回到老家又变成了“彩霞”“阿娟”和“铁柱”。不仅如此，过年回家还要面对亲戚：“在外面干啥的？一个月多少钱的灵魂拷问。在信息的不对称的作用下，很多家长对于“跨境”“跨境电商”“跨境支付”这些新兴词汇多次表示：“俺不知道，俺不清楚，俺不明白”。十分强烈的否认三连。

洞察到这一社会现象，连连跨境支付在春节来临之际推出“2020，啥是跨境”全新品牌项目，希望能代表跨境电商从业者发声。项目通过30组跨境从业者的影像呈现，用普通跨境人的语言来解释跨境、跨境支付。





街采视频·圈外人眼中“啥是跨境”

项目以一条街采视频打头阵，原来在路人眼中的跨境行业，竟是如此模样。

30组人物影像

圈内人为你讲述“啥是跨境”

项目小组走上街头，来到跨境人聚集的厂区/办公楼，采访了30位投身跨境或与从事着与跨境相关工作的人物，用对比的方式，将真实的跨境生活和他人的认知相结合。

而这些影像也正是中国的跨境行业发展的缩影。

01

跨境培训服务商

我是一个没有寒暑假的老师





02

VAT服务商

国外税务局和我是好朋友





03

跨境电商运营

在我眼中跨境就像在通关打游戏





04

跨境卖家

跨境电商是一份更能让我获得成就感的工作





05

跨境公司老板

其实，我赚的美金能去市场买菜

06

跨境电商运营

我是一个通过物品买卖进行跨国交流的中间人

07

跨境卖家

跨境电商就是通过国外电商平台

销售很多物美价廉的中国产品

08

跨境卖家

做跨境电商充分锻炼了我的 英语能力

09

跨境卖家

我把跨境电商做为可以 终身奋斗的事业

10

跨境卖家

跨境电商是从前 外贸行业的升级版

11

连连前端开发

我是一名不像程序员的程序员

12

连连测试工程师

专业找BUG，专业做跨境

13

连连跨境支付安保人员

电子支付可比现金支付轻松多了





14

连连视觉设计师

视觉设计“狮”，家里最凶猛的人

15

连连客服经理

啥是连连跨境支付问我就行！

自去年9月公布“安心使用，放心收款，贴心服务” 全新品牌理念后，连连跨境支付在品牌传播上持续发力，始终聚焦在跨境电商群体。

去年10月上线的《连连人物志》项目中，两位来自深圳的卖家也在镜头前分享了他们的悲欢喜乐，从萌新小卖家到工厂转型大卖家，让大家看到一人一种跨境生活。（项目链接：关注小人物的创业故事，这家支付公司走心了）

2019年连连跨境支付累计接入12个平台，上线多款产品服务。支付牌照及相关资质也增值50张，累计服务卖家数量超过了50万，这些数字是我们和跨境人共同努力的结果。

2020，啥是跨境？你理解的就是跨境！