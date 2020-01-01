京东物流618父亲节线下事件营销

项目时间：



2019年6月9日——6月16日

项目背景：



基于子女与父亲间沟通缺位的情绪痛点，京东物流用快闪店的形式为用户搭建起一座沟通的“桥梁”，让他们有机会在这里静下心来，跟父亲说说心里话，从而真实体会到“沉默”父爱背后的强烈感情。让那个在生活中常常缺位的父亲，重新成为了人们生活的焦点。

市场分析：



优势：基于父亲节这个节点，通过社会关注的父亲与子女之间的关系，吸引大众关注；

劣势：线下活动难以触及限定范围之外的受众，传播略显局限；

机会：父亲与子女的关系作为一个敏感话题，非常容易引起话题互动，促进UGC；

挑战：主要为线下活动，无法保证受众线上线下活跃度；

核心展示：



线下活动：

线下打造快闪店——【心声墙】，在快闪店的墙内外分别设置文案墙和心声墙，用户可以通过墙上的耳机听到全国10个不同父亲的独白。

线下打造快闪店——【情话车厢】，用户可以通过改造的老电视机，点击屏幕，根据屏幕操作选取情话，用桌子上的电话为自己的父亲拨打电话并说出情话内容。同时在现场开设了“写信区”，为现场用户提供父亲节明信片与免费的邮寄服务，让用户通过明信片的方式，为自己的父亲送去祝福。

线上传播：

根据线下活动延展了情感性视频与记录向视频，记录人们在情话车厢内为父亲打电话的过程及线下活动准备全程。

根据心声墙的内容延展了8张海报，用户微信文章内的传播使用，用户扫描海报二维码可进入H5，听取播放独白音频，用户可点击左右按键切换语音。

独白音频二维码：









Social传播期间，我们由京东物流的官方微博账号以“爸爸的口头禅”为话题发布父亲节情感向视频及线下活动图片，号召网友向父亲表白，向父亲说说自己的心里话，同时在双微平台投放KOL，发布父亲节情感向视频，促进UGC的关注评论与转发。随后官微与广告行业大号进行营销复盘。后续通过官博双微账号与广告账号收录进行二次传播。

主要节奏：

6月8日，官博发布“父亲的心声展”海报预告展会。

6月9日，京东物流在万达广场举办“父亲的心声展”。

6月15、16日，京东物流官方微博发布父亲节情感纪录片，

6月15、16日，微博黄金V及kol发布父亲节情感纪录片，促进UGC转发评论。

后续，官微与广告行业大号复盘，朋友圈互联网小编转发，SocialBeta收录进行二次传播。

营销效果：

本次父亲节传播活动，从整体上来看，我们在项目时间紧张的情况下，如期圆满地完成2支视频的出街（情感向和记录向），不仅在微博和腾讯视频平台都获得较高的播放量，同时也感染了众多的用户，纷纷在京东物流官微文章底部的评论，产生了较好的UGC内容，体现了京东物流有温度的品牌理念。

1.互动效果较好，网络曝光量总计2.36亿，话题“爸爸的口头禅”话题阅读数 2.2亿，讨论数3.3W。微博话题总榜在榜 7小时，最高名次Top46；话题话题情感分榜在榜3小时，最高名次Top3，并上热门话题推荐；话题话题创意征集分榜最高名次Top1，目前仍在榜。

2.由线下活动延展的情感向视频微博播放量132W+，秒拍播放量442.4W+，KOL微博阅读量1130.3W+。