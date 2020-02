mos趣味跨界新年礼盒：感谢苔爱

原标题:LittleRedman × 超级植物公司,趣味1+1>2

消费新纪元,请借IP说话

随着消费结构升级重塑,市场年轻化、网红化既是机遇也是挑战。“眼球经济”汹涌而至,“艺术潮流”快速爆发,要想取得年轻消费者青睐,文化价值无疑是品牌自我表达的最佳表现,而IP自带文化情感,提供给消费者的恰恰是一种情感寄托,因此,“借IP说话”逐渐成为各品牌与年轻消费者交流的新方式。

创意热店mos摩森文斯早已搭上这乘列车,打造了一个年轻时髦又充满艺术气息的潮玩 IP——小红人 Little Redman 。近日,mos 借新年之势推出Little Redman 家族全新角色,全新人物 Mag,Ope, Sty 与原有的小精灵 Re 是这个 IP 家族的核心成员。几个新的人物,灵感源自于mos的DNA:magic;open-minded;stylish,并以“My Original Soul”作为IP品牌核心宣传语,传达mos核心精神的同时,想借以具有趣味性的载体,不断尝试打破创意边界,探索创造力的更多可能性。

新角色亮相:mos to meet you

一声“mos to meet you”,新的家族成员 Mag、Ope 和双生子 Sty 用他们特有的打招呼方式,携手超级植物公司焕新亮相。

此次新角色亮相的 launch campaign 以 “ mos to meet you ” 为主题,将喜闻乐见的打招呼方式 “ nice to meet you ” 巧妙地替换为 “ mos to meet you ”,既增添了一种老友相见的熟悉感,又恰巧代表了 Little Redman 新角色初次亮相与大家交流的仪式感,同时表明,mos想借此新年之际,为大家送去很”红“的祝福。

小红人×超级植物公司1+1>2

超级植物公司是售卖各类植物鲜切枝/生活用品/礼物包装的设计公司,主张让植物更日常,用绿色治愈生活。而这一次mos与超级植物公司的合作基于创作理念的契合,同时也源于一个可爱的巧合:超级植物公司的苔藓 “moss” 与 mos 的读音相似,更巧的是 moss 又与 mouse 谐音,鼠年来临,妙哉妙哉。

配合此次跨界合作,mos 制作了一支15s的概念动画短片,将 Little Redman 家族成员和苔藓的互动用天马行空的镜头生动呈现出来,让你迫不及待想要和他们来一场穿梭苔藓世界的奇妙穿梭。

送你一份很红的礼物,感谢苔爱

新年是送祝福的最好时间。这次跨界合作,两家公司一方面用文字游戏巧妙化解了严肃的奉承感,把 mos to meet you 变成了最可爱的致谢,最真实的问候;另一方面,两家公司以此为灵感,共同打造了一份苔藓礼盒。这份礼物主体选用了超级植物公司最经典的产品之一,苔藓礼盒,并配合热情打招呼的小红人家族,为大家送上乖巧且委婉的告白:你好呀,谢谢你对我的喜欢,我也喜欢你。

这场关于苔藓的趣味问候从线上移步到线下,走进超级植物公司位于三里屯的线下门店,将可以看到一座别致小巧的“苔藓山”,这个酷似好莱坞山头的小装置备受瞩目,成了新的网红地标,让许多入店客人忍不住纷纷拍照打卡。

2020年,一不小心说句心里话

年轻人的祝福,必须要有年轻人的样子。现在的年轻人,恨不得有100副面孔,一句话猜来猜去还是摸不透对方的潜台词,但是没关系,只要亮出神奇秘钥“mos to meet you”,你就能听到的平时被隐藏起来的心里话,比如,当男朋友向你发送“高抬贵手”时,会不会是一个拒绝清空购物车的求救信号?所以当你收到“多谢苔爱”、“稳如泰山”等祝福时,可要仔细辨别了!是否附带真心话辨识码 ” mos to meet you ” 呢?





打破创意边界,探寻生活趣味

活跃于艺术跨界、潮流插画、创意动画、平面设计等领域的 Little Redman 创作理念与超级植物公司相契合:用有趣的设计治愈生活,于是有了这次别有趣味的联手亮相。mos 希望能够借由 Little Redman 这个艺术又有趣的 IP,打破既定的形式来探索当代青年群体都喜欢的玩法,为大家提供更多生活趣味和启发。此次跨界合作也预示着今后甲乙双方合作将会产生更多新鲜模式,看来 mos 今年还会有更多关于 Little Redman 的动作,一起期待小红人家族的新动态吧。