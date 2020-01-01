民生推出宫廷风信用卡：鹤禧觉色，致敬传统中国美学

岁末之际，春节临近，在这一派喜庆团圆的日子里，民生信用卡女人花系列联合故宫美妆推出宫廷风信用卡，卡面花色取材于博古清供图，背景色选取郎窑红、霁蓝、藕荷、天青、珍珠灰、玫紫、藕荷、藤黄、天蓝等八大国风色彩，大气典雅，独具东方韵味。

“鹤禧觉色”集合了中国人祥瑞祝福的美好寓意，融鹤之祥瑞优雅、禧之吉祥祝福、觉之知性通达、色之饱览万物，以穿越千年的洗练、沉静、纯粹和高贵，将中国之美极致演绎，凝聚着对中国传统文化的深刻洞察。

本次上新的女人花系列鹤禧觉色信用卡共有四组图案、八种配色，分别对应故宫美妆推出的八款气垫，应需求方的要求，我们将围绕“春花秋实，博古清供”这一主题进行创意发想，制作一支动画类H5及产品平面图拍摄。

一、H5动画

鹤禧觉色根植于中国传统文化，探索中国传统美学于现代生活中的意境与表达。因此，秉承着传承千年风雅，致敬传统文化的理念，我们将鹤、禧、觉、色的释意展开并融入动画场景中，以传统瑞鸟“鹤”为开场，对应四组卡面博古图样，仿照其古风画法，分别绘制四组场景图，将中国式山水园林的风韵融汇其中，古香古色，风韵悠悠。同时还借取了卡面中的落花、飞鸟、瑞鹿、蝴蝶等动态元素实现画面转场，穿针引线，将四组卡面图完整呈现于动画中，同时也将鹤禧觉色的美好寓意传递给观众。

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为保证卡产品中的图画与H5中的动画能够顺利带给人二者之间的联想，避免因过多的创意变形或外置元素的遮盖而让本来的产品元素变得面目全非，在场景图的绘制时，我们力求在不破坏卡面本来元素完整呈现的基础上填制场景，统一画风，使卡面元素与手绘场景相融。同时，在动画最后的一组场景里设置线索，将佛手花枝融入气垫盒盖，并在同一场景下幻化出与之相同图色的卡面。

色彩上追求“雅致”，避开浓烈明艳的色调，以中国宫廷色为参考依据，选用明度较低的高级灰色系，与中国山水意境相融，给人以沉静内敛、矜持稳重的视觉感受。

二、平面拍摄

风雅予佳人，晓妆出玉颜。

除了H5制作，为了更进一步配合卡产品推新，传达新时代女性精致的消费美学，我们还拍摄了一组产品大片，将精巧的生活器物与卡产品及鹤禧觉色气垫摆放在一起，表现中国传统文化与现代人生活之间的碰撞与融合。

2019年，国潮热浪席卷了全球，这骨子劲儿持续到了2020年依然热度不减。文化自信的一代人已然觉醒，品牌频繁发挥更多有趣的创想，将优秀的中国传统文化发扬、传播。

故宫，一个五百多岁的“老古董”，骤然成了这场热浪的弄潮儿，不断刷新着人设，依托深厚历史积淀，为品牌加持。民生信用卡与故宫美妆鹤禧觉色的合作，珠联璧合，将中国美印刻在熙熙攘的消费生活中，为浮躁的生活，平添一分恬淡与闲适，宁静而致远。

醉美中国色，悠远而夺目。