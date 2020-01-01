白熊啤酒：有什么不敢玩！

国际品牌在进入中国市场这个问题上，往往会面临“水土不服”的问题，来自比利时的VEDETT白熊啤酒也不例外。作为一个小众品牌，又面临水土不服问题，如何才能跟中国的年轻人打成一片呢？

白熊啤酒本身是个很能玩的品牌，抱枕、T-shirt、折叠伞、渔夫帽……品牌自身衍生了许多创意好玩的周边产品。我们决定延续能玩内核，为它设计一条#没什么不敢玩#的“野路子”，带动中国年轻人一起玩起来，接下来的一系列操作确实也挺“敢玩”的！

加班到深夜，电脑可能比你先崩溃，有什么不敢玩？

下班打不到车又急着回家，有什么不敢玩？

一吃饭就被七大姑八大姨催婚，有什么不敢玩？

同时，白熊啤酒官微发起互动话题#有什么不敢玩#，选出一人送上5000元敢玩基金，帮助TA实现敢玩愿望！

KOL直接加入敢玩挑战，经过七七四十九小时的研发。自创了据说味道惊为天人的白熊啤酒火锅！

粉丝们也疯狂输出脑洞：蹦极跳伞、鬼屋挑战、和广场舞大妈们battle……



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最终，粉丝投票选出了“啤酒纹身”敢玩挑战，粉丝实现敢玩愿望，并用视频记录了全过程！

敢玩愿望随便提，最敢玩官微实锤！

除此之外，官微还发起福利加码活动，视频转发量越多，福利越多！最终送出啤酒达到12箱，粉丝们的热情回应都化作沉甸甸的啤酒送了出去！