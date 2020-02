《土拨鼠之日》是1993上演的一直电影,由主演比尔莫瑞 Bill Murray 担任主演。影片的剧情为一位天气情报员在土拨鼠之日(2月2日)当天,不断重复自己人生的故事。通过巧妙的结构设计,影片呈现主演的成长以及强调不同选择对结果的影响,启发了其后多部类似题材电影的出现。

由于今年的超级碗期间恰逢土拨鼠之日,JEEP便上线了一支以电影为灵感的广告。广告不仅再度还原电影的部分经典场景和剧情,还邀请到电影主演配角担任广告演员。

尽管相距电影20多年,老式钟表被替换成更现代的电子钟,原本壮年的演员也已头发花白,但土拨鼠之日的故事依然上演。但与电影不同的是,陷入不断重复生活的主角并未抓狂,而是驾驶一辆 Jeep Gladiator四处游玩,兴奋地迎接每天到来。广告借用电影的故事巧妙传递出品牌主张——“No day is the same in a Jeep Gladiator”,即拥有Jeep Gladiator每天都有不同的精彩。