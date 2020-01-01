 小米小爱同学3.0升级亮相视频，视觉惊艳！

2019年11月19日，小米科技在北京正式召开了2019年小米开发者大会。这场技术的盛会里，小米宣布继续推进5G AIot的下一代超级互联网。

除此之外，发布会上小米还总结了目前拥有的技术积累和优势。第一次，小米核心技术整体亮相，相当硬核的秀了一把肌肉。

但这其中最让人惊喜的是小爱同学3.0的亮相升级。

自小爱同学面世以来，好评如潮。此次全新换代升级，带给受众的惊喜众多！

为了更清晰酷炫的呈现出小爱同学3.0的设计理念，此次产品概念视频依旧交给了小米的老搭档PHANTOM Studio来完成。

PHANTOM Studio与小米经过多次的深度合作，已然默契十足，而此次合作也同样将小爱同学3.0的动人之处充分展现。

视频起始即是一场“视觉盛宴”！小爱同学3.0标志性的色块在一片凌厉的圆片中横空出世，被打散的小球球恍如被注入了生命，瞬间灵动了起来。

在转承启合间颇有些太极招式的飘逸灵动，显得极其灵性。

这个创意的呈现，一开始就遇到了很大的困难。

因为小爱同学的UI设计风格趋于扁平，但我们在视频中想展现出三维空间感及轻质感，最终确定用圆片和彩球互相碰撞来展现小爱同学3.0在视觉上的灵动感以及绚丽感。

而旋转的球体，构成了小爱同学的核心逻辑是有序而清晰的。为了让小球的交互能够更加生动自然，且在如此大量的三维虚拟物体不冲突，不穿插，我们投入了大量的心力，运用了一些新技术以及新技巧。

中段的内容经过大量反复尝试，才最终筛选出来。保留了50个常用对话指令以及五个沉浸式体验界面。仅仅通过数秒钟，却完美展现了小爱同学3.0最亮眼的升级特征。

视频后半段，我们提炼了小爱同学3.0的产品核心，仅保留聆听状态，辅以物体元素，将小爱同学最大的亮点【连续对话】，巧妙的带了出来。

整个视频逻辑清楚，色彩炫丽，内容一目了然，小爱同学3.0贴心又全能的助理形象一下子就立起来了。 除此之外，PHANTOM Studio还深入小米研发团队，参与到了小爱同学3.0的动态视觉设计当中。

小爱同学3.0的动态视觉全新升级后，灵动的小球设计、出彩的引导气泡及更聚焦的内容展示，带给了用户很大的惊喜。

而PHANTOM Studio动态设计的重中之重是小爱的小球动画体系。首先，从视觉上看它非常飘逸灵动，悄悄站在恰好的位置散发着微光，不喧宾夺主，又能让用户一眼就能看到。

其次，如何有效的表现出小爱同学3.0的优雅专业，我们可是费了好大一番功夫。

小米的交互设计团队在设计小爱同学的时候，就赋予了它生命。她的每个动作都是经过精心设计并通过小球动效来传达她每个动作的表意以及生命感的传递。

我们的任务是要用动态效果加强它的生命力，达到视觉和使用感觉的完美合一。所以在这块，我们选择了用色彩、光影和线条来展现，致力让小爱同学真正的活起来，而且是多姿多彩的活起来。

小爱同学3.0的诞生，是无数人的心血凝成，PHANTOM Studio和小米都致力于让用户能从中感受到更多不一样的精彩。

让PHANTOM Studio炫丽的动态视觉设计为小米的产品赋能，给米粉们带去一次又一次的惊喜。