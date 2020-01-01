宝洁×天猫举办年货联欢会：洗迎奇妙年

春节将至，宝洁联合天猫举办了一场「洗」气满满，魔性搞怪的年欢会——《年货联欢节 洗迎奇妙年》，并邀请了宝洁旗下各路年货宝宝们另类出演，送出新年祝福！

除夕当晚，当一家人出门吃年夜饭时，家里的年货大礼包们按捺不住激动的心，开始举办起了年货联欢节！

第一组出场嘉宾——舒肤佳

瘦不成一道闪电，也要白成一道光。红石榴一出场，2020年鼠你焕白发光！

第二组出场嘉宾——帮宝适

有了帮宝适，大小屁事都不是事。2020年鼠你事事舒心！





第三组出场嘉宾——潘婷

潘婷护发素的神奇魔法，不仅抚平毛躁，强韧秀发，还帮助小天猫成功完成了表演。

从头开始，见证奇迹，2020年鼠你全年韧性！

第四组出场嘉宾——护舒宝



第四组嘉宾护舒宝表演了一场杂技！新年有点绝技，才能搞定亲戚。2020年鼠你万事无忧！

第五组出场嘉宾——汰渍&碧浪

所有女生准备好了吗？洗衣二人组来了！人逢洗事精神爽，2020年鼠你焕然一新！





第六组出场嘉宾——佳洁士

最后还没来得及出场表演的佳洁士锁白牙膏，祝大家新年笑口常开，锁住亮白锁住财！

宝洁透过这一支新年视频向大家发出新春贺电：祝大家新的一年不太南，轻松搞定大小屁事！颜值全年在线营业！2020“鼠”你最好运！