淘宝台湾写了几首雨天小诗，安抚每一个受困的购物欲

滴答滴答……滴答滴答……

雨天通常会扰乱一个人想逛街的典致和心情，这一刻不适合上街，却适合上线消费。

据天气预测，近日南方会迎来持续性降雨。于是，淘宝台湾抓住了下雨天这个绝佳的购物时机，运用了近年来深受年轻人喜爱的文情感文字包装，试图解放每一个受困于大雨的购物欲。接下来只要一下雨，淘宝台湾就会写一首有关购物的雨天小诗，让消费者在下单的同时，读着小诗，购物瞬间变得妙不可言。

01

2020年6月14日 大雨

百分百是……

当降雨概率是百分之八十五

我的购物车车优惠百分之十五

02

2020年7月2日 小雨

把心情囚困在落地窗里

把脚步禁锢在旋转门里

我只想逃，往手机里逃

03

2020年7月2日 太阳雨

下雨了，你最爱的天气

下单了，我如常的行径

04

2020年7月19日 午后雷阵雨

大雨过后

我的折叠伞和雨鞋如新

我的衣柜也准备好上新

05

2020年7月25日 强降雨

下雨了，受潮的心情

我的讯息，你已读不回

我只好妥协

在家……线上消费

06

2020年7月31日 飓风雨

你盯着新闻，关心放不放假

我盯着新品，关心上没上架

07

2020年8月5日 强降雨

你说：天雨路滑

车上滑

骑楼滑

咖啡店滑

捷运站滑

我说：天雨，手滑

最后，淘宝台湾温馨提示：天雨，手滑。

雨天也能振兴经济！