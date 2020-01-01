海尔《新治家之道》奇幻之旅，把孔子和图灵看懵了

新治家之道

当中国的孔子遇到英国的图灵，一个是传统家庭观念奠基人，一个是人工智能之父，将会是什么奇特场景？

今年海尔推出了个超带感的魔幻现实主义大片——《新治家之道》，孔子与图灵坐上同一趟列车，遇上不同的家后发现 ——“这个时代，家，还真是有点不一样了呢”。

第一站：独身主义家庭

孔子和图灵在第一站遇到的是一位独身姑娘。面对列车员的关心，姑娘表示家里就自己一个人，重视传统家庭观念的孔子不禁发问：“一个人也算家？”

姑娘自信回头答道：“自己赚钱买房，工作也很有成就感，一个人过难道就不是家了吗？”

孔子紧接着问：“话虽这么说，但是每次回家总希望有盏灯等着吧。”姑娘微微一笑，转身回家，随着脚步慢慢走进，家里的灯自动亮起。

室内也立马灯光通明，空调调整至合适温度，整个屋子温暖就绪。

进门前，女孩开心地向两人道了一声新年快，留下孔子一个人感叹，“这个时代，家真的不一样了。”

第二站：双职伴侣家庭

第二站，孔子与图灵来到一个双职家庭，这里的夫妻双方都有自己的事业要忙。

看到正在厨房做饭丈夫孔子很是惊讶，疑惑男人哪会懂得做饭呢？图灵反驳：“做饭就一定是女人的天职吗？”，并表示妻子也有事业要忙，家务两个人分担很正常。

不过令他们俩都没想到的是，丈夫竟然用AI指导烘焙，顺利地煮了大餐。

随后妻子回家，夫妻二人共进晚餐，十分甜蜜。孔子：“现在这个时代的家，妻子和丈夫都不简单。”

第三站：双城家庭

第三站，列车驶入双城家庭，这个家里的父亲在异地工作。

本来看到其乐融融的妈妈和孩子，孔子很是欣慰，感叹这才是家的样子。可当他发现孩子的爸爸竟然在异地，便又开始担心：没有父亲的陪伴，难道不会影响到孩子的成长吗？

再仔细一看，孩子的爸爸正通过视频陪孩子玩耍，两人的距离仿佛近在咫尺，家中一片欢声笑语。

爸爸担心儿子着凉，甚至能隔着屏幕控制家里空调的温度。

孔子感叹：“现在这个时代，家即便在两地，好像也不太远嘛。”图灵：“科技把距离拉近。”

第四站：两扇门一碗汤家庭

孔子与图灵来到最后一个家庭——两扇门一碗汤家庭。已婚的子女虽不与父母同住一个屋檐下，但也保持着相邻的距离，互相照应，又互不打扰，是刚好端一碗热汤不会凉的距离。然而对此，孔子又不是很放心：不住在一起，总觉得会出什么问题……

果然，两人发现一间屋子里没人，燃气却在干烧。

正当孔子和图灵趴着窗户担心时，燃气灶却突然自动熄火了，窗户也自动弹开通风。两人被吓了一跳。

同时另一边正在和父母共进晚餐的儿子，手机上亮起了干烧危险解除的信息，一家人继续开开心心地吃饭，丝毫没有受到打扰。

看了一圈，孔子和图灵感触颇深，一个感叹：“这个时代的家，到底还有多少种可能呢”，一个赞叹：“这科技比我想的还周到。”

这场奇幻之旅非常精准地把握了独身主义，夫妻双职，分居两地，两代关系，这4种生活的痛点，铺展出这个时代下非常现实的4种生活方式。

四个故事的选择，不仅展现出了海尔智能家居对现在这个时代下呈现出的多元化家庭形态的关注，还通过定制不同的智慧场景解决方案，以满足不同家庭的特定需求。最后点题：海尔，用智慧 支持家的更多可能。

在角色的选择上，孔子代表传统家庭观念，图灵代表智能，每一次的 “到站” 都是一次对传统观念的颠覆与对创新智能的融合。海尔传递出了一个非常懂大家的美好而智慧的生活理念。

海报

除此之外，1月初海尔官微还推出了四个话题海报预热：

夫妻角色调换还是家吗？

孔子：男子岂能生火做饭？

图灵：丈夫也要上得厅堂，下得厨房。

两扇门一碗汤还是家吗？

孔子：不能承欢膝下，家的意义何在？

图灵：这是父母和儿女的最佳距离。

双城生活还是家吗？

孔子：分隔两地何以为家？

图灵：幸福的家不在于距离远近。



独身主义还是家吗？