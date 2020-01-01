天猫双十一：N种优惠，1起挺你

原标题：假如生活开启Hard模式，不如让天猫双11挺你

2020年，生活对所有人都开启了“Hard模式”，从漫长的延期和闭关，到逐渐回到正轨，一切都来得太不容易。生活的“魔爪”也没有放过天猫，2020年是天猫双11的第十二个年头，也就是——“本命年”。



成年人的生活里没有“容易”二字，除了容易胖。生活里各种心累瞬间，真的太多了。

剪掉了另一半的照片，下决心和他一刀两断，才发现心爱的喵主子也有他一半……

合同都签好了，突然后悔找错了人……

加班到凌晨三点，你饿着肚子，老板却画饼不嫌多……

干了一碗又一碗情感鸡汤，真爱却总是在路上……

球赛决胜局，偏偏碰上猪队友的烂手气……

何止是成年人，有时，甚至连小学生都深表心累：老师出的折纸题，做对了是我太调皮？？？

对于本命年的天猫而言，也有心累的时候。原因当然是来自用户的不快乐：很多消费者都表示，年复一年，越来越搞不懂双11的复杂玩法和优惠套路，让人感到花钱心好累。

2020天猫双11的传播主张是“1起挺你 尽情生活”，双11购物狂欢本该是一场全民盛宴，怎么能让消费者感觉到心累呢？天猫的“挺你”不是喊出来的，而是把最实际的支持给到每一位消费者。

于是，创意团队巧妙抓取日常生活中又痛又痒的细节，以兼具高级幽默感又不失生活趣味的方式，让天猫双11的N种玩法，化身应对生活不给力的技能。生活破不了的种种难题，天猫双11见招拆招“1起挺你”，可以说是史上最容易get的优惠玩法。

不可能折的 ，天猫还能折





剪掉另一半太难，在天猫就很简单





重要的事，天猫让你放心试







老板说再多，不如天猫赠的多





真爱需要等，真爱好物不必等







好运不常有，但天猫上常常有



怎么样？快点马上Get技能，开始你的狂欢吧！