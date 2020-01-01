新年春运，智行在手，回家无忧

回望2019年，一句“我太难了”荣登2019年度十大流行语榜单。遗憾的是，2019年虽然过去了，但“难上加难”的日子还在继续，就像春运，抢到一张票回家，实在是太难了！

春节回家，是每个独在异乡人的执念，而帮助大家顺利回家就是智行的执念。春运火车售票前智行推出了三大功能：智行双通道、智行摇一摇、多组合回程，从独立的火车抢票到火机双结合，使尽浑身解数帮助用户回家。

此次，misCube也与智行联手推出系列动画教程，共同诠释此次春运战役：智行在手，回家无忧。动画教程手把手，精准传递概念，小白也能顺利购票。

“双通道”、“多组合”、“摇一摇”，为了破除消费者对于这些抢票专属名词的认知壁垒，同时真正了解如何使用智行功能，misCube以一组幽默风趣动画教程拉开了智行此次战役的序幕。

把类比手法运用到极致，将生活中常见的场景与智行功能点强关联，更有效地传递功能信息。神转折的剧情出乎意料，更能加深印象。配合手把手的动画教程，让人想学不会用智行买票都难。

双锤打地鼠：智行双通道

一把锤子砸不到的目标，就多加一把锤子一起砸。就像智行购票双管齐下，候补余票+余票监控，提前预约自动购票。购票再也不用提心吊胆，旅途更轻松！

不倒翁摇不停：智行摇一摇

摇啊摇啊摇啊摇…单打独斗摇不动，众人齐心协力，一起摇一摇，助力购票能量，一起上路回家！

棋局排兵布阵：智行多组合回程

下棋讲究排兵布阵，棋子之间形成巧妙的组合才能致胜千里。智行后台“棋手”智能排布，多种方式排列组合帮你搭成理想方案。

春节将至，年味也越来越浓，吃上家里煮的菜是对于一年来最好的慰藉。智行在手，回家无忧，misCube在这里提前给大家拜个早年！