肯德基乌龙茶×朱一龙：酷到窒息的全民调茶官

开年之初，一部疑似朱一龙全新大片的《全民调茶官》在肯德基官博悄然上线！

随机引爆热议话题，掀起一场粉丝狂欢。

“全民调茶官”型色登场

“全民调茶官”的背后，是上海惟思腾广告与肯德基联手，以代言人朱一龙为明星IP，为全新乌龙茶系列产品做的一波成功推广。

全民养生的口号热潮中，年轻人一代逐渐向茶饮消费主要群体靠拢。而年轻用户，特别是90后、00后的另一个特点，则是越来越看重商品以外的附加价值：即商品背后的人格属性。所以在购物中通过明星引导，能够很好地满足这些需求。

于是”调茶官“这一深入人心的形象诞生了。

全民调茶官先导预告片上线，引发粉丝热议。

全民调茶官正片上线，主打第一季“全新身份，神秘任务”。

全民调茶官第二季来袭，探索星空中带回任务成果。

全民调茶馆第三季，调茶官首支VLOG，完美链接明星人设与产品。

“全民调茶官”寻根朔源

起先，我们为肯德基即将登场的乌龙茶系列，创造了《乌龙恋茶社》的概念，希望将乌龙茶打造成一个更具有社交属性的产品。

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你就是我的那杯茶。

在创意产出的过程中，从茶字入手，寻根朔源乌龙茶来历时。想到一个问题，我们要如何去传达肯德基完善严谨的茶叶链条？

于是这样一个模糊的形象渐渐清晰，即突破传统明星人设，打造干练调茶官新形象。





传播方式

将传统与现代结合，为全民调茶官朱一龙构建调茶事件故事概念，并且以小成本拍摄出电影式连续集宣传片。

围绕“调茶”核心理念，定制明星周边，并推出系列活动以提高线上的social传播声量，达到社会性的传播效应。

开展跨平台活动串联微博、B站、电商，引爆声量

抖音、小红书、双微，线上多渠道KOL进行创意切入，各角度传播乌龙茶，缔造更大声量。并在Bilibili上线专题活动，以头部大V带动更多素人UP。

事件成效

肯德基乌龙茶系列产品借助明星ip引爆了线上话题，与市场配合落实优惠与福利，吸引了大量消费者参与其中，产品销售一空，获得了极好的口碑和预计的活动效果，仅微博相关话题阅读量就达到2.1亿次之多。