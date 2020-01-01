作业帮：希望你的每场考试都能凯旋

“世界上最快乐的事，莫过于为理想而奋斗。—苏格拉底”

高考的难，难到什么程度呢？

不管高考过去多少年，很多人的噩梦之一，就有回到考场结果什么都不会的名场面。

今年高考，作业帮就用黄明志、王力宏的《飘向北方》,呈现所有高考生的难。

一首燃向BGM，为高考加油

高考本来就是一场改变命运的公平竞赛，每个考生也是怀着不同的“野心”踏入考场。

“我想上北大 做梦都想”

“我想赢 哪怕再赢一分”

“我想出人头地”

“我想让爸妈看得起我”

“我要报考医科大 下次由我替父从军”

“我要让他们过得更好”

“我要走出这个小地方”

“我要去厦大 面朝大海春暖花开”

“我要上天… …津大学”

在一片“我命由我不由天”的呐喊声中，片子进入泪目环节，展现了今年考生的不易。

做核酸报告的武汉学生

带着面罩上课的老师

乐观备考的学生们

所有的加油声一起响起！

影片上线后，凭其真实的影调和潸然泪下的剧情，在微博由人民日报转发登上热搜榜第四，引发众多媒体和公众号自转发，新片场自发精选推荐。

视频里的天津大学被玩成了新梗。

愿你每场考试 都能凯旋

高考虽然难，但是经历过的人们都知道，人生的高考每天都在上演，所以在《冲吧少年》影片里，能引起大家共鸣的，是仿佛看到当年的自己那股全力拼过的热血劲儿。

在接下来的日子，也希望你永远是少年的心智，在每场考试里都能凯旋。