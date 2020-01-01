华为新春全产品插画海报，带你玩转智慧新年

华为，一直致力于构建万物互联的智能世界。据华为发布的2019年第三季度财报，消费者业务方面，智能手机业务保持稳健增长，PC、平板、智能穿戴、智能音频等新业务也获得高速增长。三季度发布的智慧屏，凭借在软件和硬件方面的创新，获得了行业和消费者的一致好评。

在2020年的春节营销中，为了拉升全产品的产品认知，塑造高端时尚科技的产品形象，提升产品好感度、考虑度，辅助拉升品牌好感度，偏好度。需要进一步深化传递全场景的智能互联理念。

在新春这个时间节点，华为携手Havas北京，基于华为新春的传播主题“智慧相联 年年有为”，联合多位新锐插画艺术家，以插画结合产品的形式向消费者呈现了全产品（HUAWEI Mate 30 Pro 5G、HUAWEI MatePad Pro、华为智慧屏、HUAWEI WATCH GT 2、HUAWEI FreeBuds 3）带来的智慧新年。我们一起来看看，为你的新年挑选一件最in神器吧！

01

HUAWEI Mate 30 Pro 5G |《事事如意》

作者：方块阿兽

方块阿兽是电影《百鸟朝凤》海报的作者，很擅长画面整体的构图，同时在细节处理上也十分细腻。作品中，一位年轻男子正在用手机拍摄着新春的景象，身后是他的其他分身，人物构成如后置摄像头一样的圆形，分别拿着手机扫福字、打电话问候、发红包、拍照。四周是祥鸟、灯笼、烟花等春节元素。在保持春节氛围的同时用分身的概念体现出科技感。

02

HUAWEI MatePad Pro |《妙笔生辉》

作者：米央

这幅作品更像是艺术家米央本人的创作写照，在笔尖触碰到平板的那一刻，龙、狮子、锦鲤从中游出，女孩置身于一个奇幻的场景中，正如作品名《妙笔生辉》。

03

华为智慧屏 |《欢聚一堂》

作者：肖楚杰

新春来临，在三亚度假的一家三口，如何与雪乡的家人们欢度春节？华为智慧屏帮助实现如亲临般的拜年体验。

04

HUAWEI WATCH GT 2 |《步步欢喜》

作者：蒋萍

运动少不了HUAWEI WATCH GT 2的陪伴，中国民俗运动更是如此。画面中年轻人们各自做着传统的民俗运动，从左到右依次为打腰鼓、投壶、扔沙包、抽陀螺、滑冰、蹴鞠、抖空竹。你猜对了吗？

05

HUAWEI FreeBuds 3 |《静听美好》

作者：苏伟宏

新年里，如何在热闹的爆竹声、贺岁声中拥有属于自己的一片宁静，HUAWEI FreeBuds 3可以帮你做到。作品中，当女孩带上耳机，传统中国乐器二胡、唢呐与西洋乐器吉他、架子鼓，在高山流水间演奏出和谐美妙的音乐。

这组新年插画，均有使用HUAWEI MatePad Pro进行创作。随着艺术家们的画笔，在平板上创作出满满的年味。在机场、车站、地铁站、回家的路上，为大家送出充满诚意的新春祝福。

感谢为此项目付出的每一位艺术家。

2020智慧新年，你种草了吗？