KEEP | 怕就对了

我见过你害怕的样子，没有什么双手颤抖，脚步后退。那都是别人嘴里的害怕。你动也没有动，站在原地，眼睛里的光一下子就暗了。这一刻是沉默的，静止的，空的。但是忽然，你就想要“追赶”这个空，决定甚至超过了勇气的速度，它不需要任何鼓励，源自内心，来势凶猛。你闭上眼睛，第一次跳下了十米跳台，第一次加速漂移过道，第一次以臂为桨，逆浪而行，第一次在带着毫无自信的身体，走进众人嘲笑的目光中，也第一次，放开牵引绳，在黑暗中自由奔跑。

# 怕就对了

2019年5月由KARMA操刀，ShootingGalleryAsia制作的 KEEP 2019年品牌Campain #怕就对了# 上线，在“自律给我自由”的品牌精神下，这一波战役进一步输出了能激励用户内在的驱动力。此片以五个keeper的故事为线，继续利用了辩证关系来看待运动中的“怕” – 我们所害怕的、所恐惧的，就是我们不断前进的动力。

Part1：前期准备

历时四个多月的casting，我们亲自深入各位keeper的生活中，了解他们的真实经历与运动感受，并在一定程度上评估他们的镜头表现力。像视障跑者演员的甄选，我们亲身参与了三周视障陪跑的活动，与演员对话聊天，慢慢去体会他们的生活。

因为堪景照片的局限性，为了给到导演及客户最准确的场景信息进行评估，我们前期小分队在导演来拍摄之前，专门飞去高雄，做了一次前期制作堪景，根据平面layout的特殊角度，以及视频脚本中的特定情节，我们亲自上山下海，去了每一个都可能性的场景抓拍照片。

Part2：三个胖子一台戏

我们才貌双全的KEEP男子天团横空出道，他们分别是KARMA首席创意官Kama、SGA监制Star、导演Omri。导演是一个十分注重细节的人，他擅长于很好地观察并利用人在紧张与害怕的情况下的一些习惯性动作，更好地向观众传达影片情绪。





在拍摄胖仙女游舒晴时，利用多面镜子中的狭小映射空间与忽明忽暗的光线来营造压抑自卑的心理，游舒晴在事后被我们采访的时候说：“拍的很晕，差点吐了出来，但是还是忍住了。”但是当我们看完成片，直呼小仙女牛啤！

或是在拍摄跳水女孩杜鑫蕊时，女孩在跳板上的害怕紧张到跳入水中后的窒息感、挣扎感，都是导演在现场的巧妙抓拍，想为导演的洞察力打call了！

健身狂人刘老师已经60岁了。长期坚持锻炼的他身体依旧健硕，在2月份寒冷的户外水下拍摄中，老人保持着良好的体力，还配合导演用喷水来营造的气氛，是刘老师让我们看到了彩虹????。

别看导演那么pan，他真的很爱keep～





飞车现场

灯光组特制UFO灯组





Part3:Print



SGA出品，同样精彩的Print，刷爆城市大街小巷。





写在最后

片子出街之后，监制star说“这是从业以来经历最久的一场战役，因为其中有拼搏、有失败、有流泪、有重新站起、有伤害、有努力、有想过放弃、有再坚持，最终获得胜利，战胜了恐惧！ ”

虽然我们互为个体、各不相同，但经历了种种时间的碰撞，让我们成为一群老友，像电影中《古惑仔之人在江湖》那般拥有了一群江湖人的友情岁月。能得到客户这样的肯定，我们真的十分高兴。





SGA鸭们保持着与品牌方、代理商的高度契合，在合作中彼此信任，从而生产了一波波高质量与高口碑的广告作品。从2016年的《自律给我自由》，2018年的《Keep Running 还想跑》到今时今日的《怕就对了》，我们一同走过了非常难忘的制作历程，在此特地奉《怕就对了》制作花絮。

我们总是在广告中用后事实的陈述我们对事实的看法，脚本中想当然的 “他害怕地握紧了拳头” 就很可能变成一个生硬的特写。我们想感谢导演，给予所有演员鲜活自由的空间，感谢KARMA，真正的运用人性的道理，找到了新鲜的看法。感谢剪辑师，在四天的拍摄素材里，不做无畏的克制，收放自如。当然感谢所有参与此片的工作人员。





每个时代都会有一些淘汰机制

而现在的时代

会根据自制力和信息筛选的能力对人进行

那些因为害怕

总是依靠惯性解决问题的人

请你们打开KEEP App